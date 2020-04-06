🔥 **ONE DIRECTION EA - 究極のトレーディングマシン** 🔥





💎 **あなたのトレーディングを変革する準備はできていますか？** 💎





これはただのトレーディングボットではありません。

RSI、CCI、ボリンジャーバンドといった古い指標は忘れてください。

**ONE DIRECTION EA** は純粋な**プライスアクション**に基づいており、市場をリアルタイムで捉え、真に重要な価格動向と勢いに集中します。





もし、トレーディングを次のレベルに引き上げ、早く財務的自由を手に入れたいのであれば、読み進めてください。





### 🚀 **ONE DIRECTION EAが選ばれる理由**





**プライスアクションを重視**

無駄なテクニカル指標や遅延は一切なし。このEAは市場をリアルタイムで読み取り、従来の戦略に差をつけます。





**高利益を狙ったアグレッシブな戦略**

XAUUSD（ゴールド）やEURUSDのような高いボラティリティを持つ通貨ペアをターゲットに、迅速かつ大胆に利益を追求するよう設計されています。





**実証済みの成果**

ライブ市場データで数百時間にわたるテストを実施。ただのスクリプトではなく、本格的なトレーディングツールです。





**自動化と精密さの融合**

エントリーからエグジットまで、このEAに任せてください。あなたは戦略を学び、優位性を高め、資産を成長させることに集中するだけです。





### 🌟 **このツールを使いこなして未来を手に入れる**





努力と練習次第で、**ONE DIRECTION EA** はただのボット以上の存在になります。

**このツールを使いこなしたトレーダーたちは、数年ではなく数週間で結果を出しています。**





### 💰 **ONE DIRECTION EAで得られるもの**





- 24時間稼働するプライスアクショントレーディングボット

- 利益を保護し、増やすための自動トレーリングストップシステム

- ゴールド（XAUUSD）やEURUSDなど、最もボラティリティが高く収益性の高いペアに最適化された設定

- 学び、適応し、より早く利益を得る機会





### 🚨 **使用開始に必要なもの**





- **10,000セント口座 = $100の実際の資金**（低コストで高収益のエントリーバリア）

- **最低1:500のレバレッジ**（高リスク、高リターン）

- **MetaTrader 4 (MT4) プラットフォーム**（このツールを最大限活用するために必要です）

- 最も重要なのは、**プロのトレーダーとしての道を歩む覚悟**





### 💣 **ONE DIRECTION EAの設定方法**





1. EAファイルをダウンロードします。

2. MetaTrader 4 (MT4)を開きます。

3. **ファイル -> データフォルダを開く** を選択します。

4. **MQL4/Experts** フォルダにEAファイルを移動します。

5. MT4を再起動します。

6. ゴールド（XAUUSD）またはEURUSDのチャートを開きます。

7. **F7キーを押す**、または**表示 -> ストラテジーテスター** を選択します。

8. EAを選択し、タイムフレーム（M1、M5、M15）を設定して最新の市場データでバックテストします。

9. 設定を調整し、戦略を最適化したらライブ取引を開始します。





### ⚡ **プロフェッショナルのようにテストする**





- **2024年のリアルタイムデータ**を使用して最新の市場条件を反映させましょう。

- 自分のトレーディングスタイルに合うタイムフレームを見つけるため、複数のタイムフレームをテストしてください。

- 設定を微調整して結果を最大化しましょう。

- 複数回のテストを通じて設定を検証します。

- 一貫した利益が確認できたら、このツールをライブマーケットで使用する準備が整います！





### 📈 **主な特徴**





- **タイムフレーム**: M1、M5、M15（迅速かつダイナミックな取引に対応）

- **初期ロットサイズ**: 0.01（市場条件に応じてスケールアップ）

- **カスタマイズ可能なパラメータ**: あなたのトレーディングスタイルに合わせてEAを調整可能

- **利益の可能性**: 上限なし—どこまで追求するかはあなた次第





### 💎 **このEAが適しているのはこんな人**





- ツールを使いこなし、長期的な成功を目指すトレーダー

- トレーディングに真剣に取り組む覚悟がある人

- ボラティリティをチャンスに変え、積極的にリスクを取る人





### ❌ **このEAが向いていないのはこんな人**





- 努力せずに確実な利益を期待する人

- RSIやボリンジャーバンドなどの古い指標に依存するトレーダー

- 学習やバックテスト、適応を怠る人





### ⚠️ **免責事項**





このEAは初心者向けではありません。プロフェッショナルのトレーダーとしての挑戦を受け入れる覚悟が必要です。





結果は努力と理解に依存します。バックテストや最適化、改善を行わないのであれば、このEAはあなたに向いていません。





### 💼 **サポートとコミュニティ**





質問がありますか？サポートが必要ですか？

**ONE DIRECTION EA**を使いこなすトレーダーのコミュニティに参加しましょう。

**Telegramで私たちと連絡を取る:** @jirojirojiro





### 🎯 **ONE DIRECTION EAを選ぶ理由**





他のボットとは異なり、このEAは**プライスアクション**を基盤としており、遅延指標や一般的なスクリプトに頼ることはありません。





トレーディングを本気で考え、目標をより早く達成したいなら、これがそのチャンスです。

**このツールはあなたのトレーディングの未来を変える可能性を秘めています。**





⚡ **市場は待ってくれません。あなたはどうしますか？** ⚡

🚀 EA アップデート v1 .1 - 新機能！ ✨ 大幅な改善: 1. コアアップグレード - コードパフォーマンスの最大化 - ボスレベルのエラーハンドリング - エピックな取引実行 2. スマート防御システム どのように機能するか: - ブレイクイーブンで勝っているポジションを見つける - セーフモードでロックする - 新しいトレードを開くのを停止する - 現在のトレードが次のいずれかになるまで待つ: -> テイクプロフィットに達する -> ストップアウトされる -> 利益確定に達するか -> または損切りされる - その後、新しい機会を探す -> これ以上の過剰取引はなし！ 3. フレキシブルロットコントロール 新しいオプション: - UseMaxTotalLots = true/false -> ON: 総ロットをMaxTotalLotsに制限 -> OFF: ロット制限なし (broker limits still apply) 例：MaxTotalLots = 5.0 の場合： - 各取引： 0.1 ロット - UseMaxTotalLots = trueの場合： -> 5.0 ロットで停止 -> リスク管理に最適 - UseMaxTotalLots = falseの場合: -> EAロット制限なし -> ブローカーの制限のみ適用 -> あなたの取引スタイルを選んでください！ ⚙️ クイック設定: - ベースロット: 0.1 - UseMaxTotalLots: true/false - MaxTotalLots: 5.0 ( if enabled) - ストップロス: 4000 - 利益確定: 4000 🎯 最適化対象: - スイングトレーダー - メジャーペア - 10 Kセントアカウント - 1 : 1000 レバレッジ 🛡️ 安全機能: - ブレイクイーブンシールド - フレキシブルロットコントロール - ブローカーリミットリスペクト - マージンプロテクション デモモードから始めましょう！ 楽しいトレーディングを！ 🎮



