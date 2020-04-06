OneDirection EA
- Эксперты
- Mohamad Azhar Bin Mohd Adi
- Версия: 1.11
- Обновлено: 24 декабря 2024
- Активации: 5
🔥 **ONE DIRECTION EA — УЛЬТИМАТИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ-БОТ** 🔥
💎 **ГОТОВЫ ИЗМЕНИТЬ СВОЙ ПОДХОД К ТРЕЙДИНГУ?** 💎
Забудьте про устаревшие индикаторы вроде RSI, CCI или Bollinger Bands. **ONE DIRECTION EA** построен на **чистой ценовой динамике**, сосредоточившись на движении цены в реальном времени, чтобы вы были всегда на шаг впереди рынка.
Если вы стремитесь к быстрым результатам и финансовой свободе, читайте дальше.
---
### 🚀 **ЧТО ДЕЛАЕТ ONE DIRECTION EA ВАШИМ ИГРОКРУШИТЕЛЕМ**
**Чистая ценовая динамика (Price Action)**
Без уловок, без отстающих индикаторов. Этот бот анализирует рынок в реальном времени, позволяя вам быть впереди на каждом этапе.
**Агрессивная стратегия для максимальной прибыли**
Оптимизирован для работы с высоковолатильными инструментами, такими как XAUUSD (золото) и EURUSD. Этот бот разработан для тех, кто хочет видеть реальные результаты быстрее.
**Проверено в боевых условиях**
Сотни часов тестирования на реальных рыночных данных. Это не случайный скрипт, а точный инструмент для серьезных трейдеров.
**Автоматизация и точность**
Доверьте рутину боту: вход, выход, сопровождение сделки. Вы сосредоточьтесь на обучении, стратегии и увеличении капитала.
---
### 🌟 **МАСТЕРСТВО В ВАШИХ РУКАХ**
С правильным подходом **ONE DIRECTION EA** станет вашим инструментом для достижения финансовых целей. **Освойте этот инструмент, и вы сможете изменить свою жизнь за считанные недели.**
---
### 💰 **ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ:**
- Трейдинг-бот, работающий 24/7, без эмоций и перерывов.
- Умную систему трейлинг-стопов для защиты и увеличения прибыли.
- Оптимизированные настройки для XAUUSD (золото) и EURUSD — самых прибыльных инструментов.
- Возможность учиться, адаптироваться и зарабатывать быстрее, чем при традиционных стратегиях.
---
### 🚨 **ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА:**
- **Счет в 10,000 центов (всего $100 реальными деньгами!)** — минимальный порог для входа.
- **Кредитное плечо минимум 1:500** — больше риск, больше доход.
- **Терминал MetaTrader 4 (MT4)** — для полной мощности.
- И главное: **решимость стать профи в трейдинге.**
---
### 💣 **КАК НАСТРОИТЬ ONE DIRECTION EA:**
1. Скачайте файл EA.
2. Откройте терминал MetaTrader 4 (MT4).
3. Зайдите в: **Файл -> Открыть каталог данных.**
4. Откройте папку **MQL4/Experts** и вставьте туда файл.
5. Перезапустите MT4.
6. Откройте график **XAUUSD** (золото) или **EURUSD**.
7. Нажмите F7 или выберите: **Вид -> Тестер стратегий.**
8. Выберите EA, настройте таймфрейм (M1, M5, M15) и начните тест.
9. Подберите настройки, оптимизируйте стратегию, переходите на реальный счет.
---
### ⚡ **КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ EA:**
- Используйте данные за **2024 год** для самых актуальных тестов.
- Пробуйте разные таймфреймы и параметры для оптимальных результатов.
- Проверьте настройки на разных рынках, чтобы найти идеальную комбинацию.
- Убедились в стабильности результатов? Вперед, на реальный счет!
---
### 📈 **КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:**
- **Таймфреймы:** M1, M5, M15 (для быстрых и динамичных сделок).
- **Начальный лот:** 0.01 (масштабируется в зависимости от рынка).
- **Настраиваемые параметры:** адаптируйте под ваш стиль торговли.
- **Потенциал прибыли:** решаете только вы.
---
### 💎 **ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ONE DIRECTION EA:**
- Для трейдеров, готовых обучаться и расти.
- Для тех, кто хочет быстро повысить уровень торговли.
- Для рискованных игроков, которые понимают волатильность.
---
### ❌ **КОМУ НЕ ПОДХОДИТ:**
- Тем, кто ищет гарантии и стабильный заработок без усилий.
- Трейдерам, полагающимся на устаревшие индикаторы вроде RSI или Bollinger Bands.
- Тем, кто не хочет учиться и адаптироваться.
---
### ⚠️ **ВАЖНО:**
Этот EA не для новичков. Он предназначен для тех, кто готов к вызовам профессионального трейдинга.
Ваши результаты зависят только от вас. Если вы не готовы тестировать, настраивать и улучшать свою стратегию, то это не ваш инструмент.
---
### 💼 **ПОДДЕРЖКА И ОБЩЕСТВО:**
Вопросы? Присоединяйтесь к нашей трейдерской команде и обсуждайте стратегии.
**Связь через Telegram:** @jirojirojiro
---
### 🎯 **ПОЧЕМУ ONE DIRECTION EA?**
В отличие от других ботов, этот построен на ценовой динамике — **без индикаторов, без задержек.**
Если вы хотите достичь своих целей в трейдинге быстрее, это ваш шанс. **Вы инвестируете в инструмент, который может изменить вашу финансовую судьбу.**
⚡ **Рынок не ждет — почему ждете вы?** ⚡
🚀 ОБНОВЛЕНИЕ EA v1.1 - НОВЫЕ ФУНКЦИИ! ✨ ОСНОВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ: 1. ОБНОВЛЕНИЕ ЯДРА - МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОДА - УРОВЕНЬ БОССА В ОБРАБОТКЕ ОШИБОК - ЭПИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТОРГОВЛИ 2. УМНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КАК ЭТО РАБОТАЕТ: - НАХОДИТ ВЫИГРЫШНЫЕ ПОЗИЦИИ НА УРОВНЕ БРЕЙК-ИВЕН - ЗАБЛОКИРУЕТ ИХ В БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ - ПРЕКРАЩАЕТ ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ТОРГОВ - ЖДЕТ, ПОКА ТЕКУЩИЕ ТОРГИ: -> ЛИБО ДОСТИГАЕТ ТЕЙК-ПРОФИТА -> ЛИБО ВЫХОДИТ ПО СТОП-ЛОСУ - ЗАТЕМ ИЩЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ -> БОЛЬШЕ НИКАКОЙ ПЕРЕТОРГОВЛИ! 3. ГИБКИЙ КОНТРОЛЬ ЛОТОВ НОВЫЕ ОПЦИИ: - UseMaxTotalLots = true/false -> ВКЛ: Ограничивает общее количество лотов до MaxTotalLots -> ВЫКЛ: Нет ограничения на количество лотов (broker limits still apply) ПРИМЕР С MaxTotalLots = 5.0: - КАЖДАЯ ТОРГОВЛЯ: 0.1 лота - С UseMaxTotalLots = true: -> Останавливается на 5.0 общих лотах -> Идеально для контроля риска - С UseMaxTotalLots = false: -> Нет ограничения по лотам для советника -> Применяются только ограничения брокера -> ВЫБЕРИТЕ СВОЙ СТИЛЬ ТОРГОВЛИ! ⚙️ БЫСТРЫЕ НАСТРОЙКИ: - БАЗОВЫЙ ЛОТ: 0.1 - ИспользоватьМаксОбщийЛот: да/нет - МаксОбщийЛот: 5.0 (if enabled) - СТОП-ЛОС: 4000 - ЗАБИРАТЬ ПРИБЫЛЬ: 4000 🎯 ОПТИМИЗИРОВАНО ДЛЯ: - СВИНГ-ТРЕЙДЕРОВ - ОСНОВНЫХ ПАР - СЧЕТА НА 10К ЦЕНТОВ - РЫЧАГ 1:1000 🛡️ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ: - ЩИТ ОКУПАЕМОСТИ - ГИБКИЙ КОНТРОЛЬ ЛОТОВ - УВАЖЕНИЕ ЛИМИТА БРОКЕРА - ЗАЩИТА МАРЖИ Сначала демонстрационный режим! УДАЧНОЙ ТОРГОВЛИ! 🎮