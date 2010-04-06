OneDirection EA
- Experts
- Mohamad Azhar Bin Mohd Adi
- Versione: 1.11
- Aggiornato: 24 dicembre 2024
- Attivazioni: 5
🔥 ONEDIRECTION EA - LA BESTIA DEL TRADING 🔥
ATTENZIONE: QUESTO NON È IL ROBOT TRADING DELLA TUA NONNA!
💀 USALO A TUO RISCHIO - QUESTO EA È PURA SAVAGGERIA 💀
Cosa Ottieni Per Solo $53:
• Un mostro cacciatore d'oro che non dorme
• Strategia di trading aggressiva AF
• Sistema di trailing stop senza pietà
• Testato in battaglia su XAUUSD (GOLD) & EURUSD
🚨 REQUISITI:
• Conto da 10.000 centesimi (Sì, sono 100 USD)
• Leva MINIMA di 1:500 (Go big or go home)
• Palle di acciaio per gestire la volatilità
⚔️ SPECIFICHE DI BATTAGLIA:
• Timeframe: M1, M5, M15 (Veloce e Furioso)
• Lotto Iniziale: 0.01 (Ma questa bestia scala!)
• Obiettivo di Profitto: DECIDI TU FINO A DOVE SPINGERLO
🔥 RISULTATI DIMOSTRABILI:
• $10K → $40K in 4 Giorni
• 350+ Operazioni
• Potere. Puro. Grezzo.
⚠️ AVVERTENZE:
• Questo EA NON è per i deboli di cuore
• Demolirà assolutamente il tuo conto se sei stupido
• Nessun rimborso - Sei stato avvertito!
💪 PERCHÉ $53?
Perché è tutto ciò che stiamo addebitando per questa arma di distruzione di massa dei profitti. A te decidere se ne vale la pena.
🎯 A CHI È DESTINATO:
• Amanti dell'adrenalina
• Chi abbraccia il rischio
• Trader che mangiano la volatilità a colazione
❌ A CHI NON È DESTINATO:
• Piagnoni
• Trader avversi al rischio
• Persone che hanno bisogno di essere guidate
📱 Supporto: @jirojirojiro su Telegram
(Ma sul serio, sei da solo.) Questo è il far west del trading.
🏴☠️ RICORDA: ALTO RISCHIO = ALTA RICOMPENSA
Il tuo account, la tua responsabilità. Noi forniamo solo l'arma.
SEI PRONTO A SCATENARE LA BESTIA? 🔥
🚀 AGGIORNAMENTO EA v1.1 - NUOVE FUNZIONALITÀ! ✨ MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI: 1. AGGIORNAMENTO DEL NUCLEO - PRESTAZIONI DEL CODICE OTTIMIZZATE AL MASSIMO - GESTIONE DEGLI ERRORI A LIVELLO BOSS - ESECUZIONE EPICA DELLE TRASAZIONI 2. SISTEMA DI DIFESA INTELLIGENTE COME FUNZIONA: - IDENTIFICA LE POSIZIONI VINCENTI AL PUNTO DI PARI - LE BLOCCA IN MODALITÀ SICURA - SMETTE DI APRIRE NUOVE TRATTATIVE - ASPETTA FINO A QUANDO LE TRATTATIVE ATTUALI: -> O RAGGIUNGONO IL TAKE PROFIT -> O VENGONO CHIUSI - POI CACCIA NUOVE OPPORTUNITÀ -> NIENTE PIÙ OVERTRADING! 3. CONTROLLO DEI LOTTI FLESSIBILE NUOVE OPZIONI: - UseMaxTotalLots = vero/falso -> ACCESO: Limita il numero totale di lotti a MaxTotalLots -> SPENTO: Nessun limite ai lotti (broker limits still apply) ESEMPIO CON MaxTotalLots = 5.0: - OGNI TRADE: 0.1 lotto - CON UseMaxTotalLots = true: -> Si ferma a 5.0 lotti totali -> Perfetto per il controllo del rischio - CON UseMaxTotalLots = false: -> Nessun limite di lotti per l'EA -> Si applicano solo i limiti del broker -> SCEGLI IL TUO STILE DI TRADING! ⚙️ IMPOSTAZIONI RAPIDE: - LOTTO BASE: 0.1 - UsaMaxLottiTotali: vero/falso - MaxLottiTotali: 5.0 (if enabled) - STOP LOSS: 4000 - PRENDI PROFITTO: 4000 🎯 OTTIMIZZATO PER: - SWING TRADERS - COPPIE MAGGIORI - CONTO DA 10K CENTESIMI - LEVA 1:1000 🛡️ CARATTERISTICHE DI SICUREZZA: - SCUDO DI PAREGGIO - CONTROLLO LOTTO FLESSIBILE - RISPETTO DEL LIMITE DEL BROKER - PROTEZIONE DEL MARGINE PRIMA LA MODALITÀ DEMO! BUON TRADING! 🎮