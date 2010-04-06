OneDirection EA

🔥 ONEDIRECTION EA - LA BESTIA DEL TRADING 🔥

ATTENZIONE: QUESTO NON È IL ROBOT TRADING DELLA TUA NONNA! 

💀 USALO A TUO RISCHIO - QUESTO EA È PURA SAVAGGERIA 💀

Cosa Ottieni Per Solo $53:
• Un mostro cacciatore d'oro che non dorme
• Strategia di trading aggressiva AF
• Sistema di trailing stop senza pietà
• Testato in battaglia su XAUUSD (GOLD) & EURUSD 

🚨 REQUISITI:
• Conto da 10.000 centesimi (Sì, sono 100 USD)
• Leva MINIMA di 1:500 (Go big or go home)
• Palle di acciaio per gestire la volatilità

⚔️ SPECIFICHE DI BATTAGLIA:
• Timeframe: M1, M5, M15 (Veloce e Furioso)
• Lotto Iniziale: 0.01 (Ma questa bestia scala!)
• Obiettivo di Profitto: DECIDI TU FINO A DOVE SPINGERLO

🔥 RISULTATI DIMOSTRABILI:
• $10K → $40K in 4 Giorni
• 350+ Operazioni
• Potere. Puro. Grezzo.

⚠️ AVVERTENZE:
• Questo EA NON è per i deboli di cuore
• Demolirà assolutamente il tuo conto se sei stupido
• Nessun rimborso - Sei stato avvertito!

💪 PERCHÉ $53?
Perché è tutto ciò che stiamo addebitando per questa arma di distruzione di massa dei profitti. A te decidere se ne vale la pena.

🎯 A CHI È DESTINATO:
• Amanti dell'adrenalina
• Chi abbraccia il rischio
• Trader che mangiano la volatilità a colazione

❌ A CHI NON È DESTINATO:
• Piagnoni
• Trader avversi al rischio
• Persone che hanno bisogno di essere guidate

📱 Supporto: @jirojirojiro su Telegram
(Ma sul serio, sei da solo.) Questo è il far west del trading.

🏴‍☠️ RICORDA: ALTO RISCHIO = ALTA RICOMPENSA
Il tuo account, la tua responsabilità. Noi forniamo solo l'arma.

SEI PRONTO A SCATENARE LA BESTIA? 🔥

🚀 AGGIORNAMENTO EA v1.1 - NUOVE FUNZIONALITÀ! 

✨ MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI:

1. AGGIORNAMENTO DEL NUCLEO
   - PRESTAZIONI DEL CODICE OTTIMIZZATE AL MASSIMO
   - GESTIONE DEGLI ERRORI A LIVELLO BOSS
   - ESECUZIONE EPICA DELLE TRASAZIONI

2. SISTEMA DI DIFESA INTELLIGENTE 
   COME FUNZIONA:
   - IDENTIFICA LE POSIZIONI VINCENTI AL PUNTO DI PARI
   - LE BLOCCA IN MODALITÀ SICURA
   - SMETTE DI APRIRE NUOVE TRATTATIVE
   - ASPETTA FINO A QUANDO LE TRATTATIVE ATTUALI:
     -> O RAGGIUNGONO IL TAKE PROFIT
     -> O VENGONO CHIUSI
   - POI CACCIA NUOVE OPPORTUNITÀ
   -> NIENTE PIÙ OVERTRADING!

3. CONTROLLO DEI LOTTI FLESSIBILE
   NUOVE OPZIONI:
   - UseMaxTotalLots = vero/falso
     -> ACCESO: Limita il numero totale di lotti a MaxTotalLots
     -> SPENTO: Nessun limite ai lotti (broker limits still apply)
   
   ESEMPIO CON MaxTotalLots = 5.0:
   - OGNI TRADE: 0.1 lotto
   - CON UseMaxTotalLots = true:
     -> Si ferma a 5.0 lotti totali
   -> Perfetto per il controllo del rischio
   - CON UseMaxTotalLots = false:
     -> Nessun limite di lotti per l'EA
     -> Si applicano solo i limiti del broker
   
   -> SCEGLI IL TUO STILE DI TRADING!

⚙️ IMPOSTAZIONI RAPIDE:
- LOTTO BASE: 0.1
- UsaMaxLottiTotali: vero/falso
- MaxLottiTotali: 5.0 (if enabled)
- STOP LOSS: 4000
- PRENDI PROFITTO: 4000

🎯 OTTIMIZZATO PER:
- SWING TRADERS
- COPPIE MAGGIORI
- CONTO DA 10K CENTESIMI
- LEVA 1:1000

🛡️ CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:
- SCUDO DI PAREGGIO
- CONTROLLO LOTTO FLESSIBILE
- RISPETTO DEL LIMITE DEL BROKER
- PROTEZIONE DEL MARGINE

PRIMA LA MODALITÀ DEMO! 
BUON TRADING! 🎮


