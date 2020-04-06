OneDirection EA

🔥 원디렉션 EA - 금 거래의 괴물 🔥



경고: 이건 할머니의 트레이딩 봇이 아닙니다!



💀 사용은 본인의 책임 하에 - 이 EA는 순수한 야만성입니다 💀

https://www.mql5.com/en/channels/onedirectiontribe



단 $53에 얻는 것:

• 잠을 자지 않는 금 사냥꾼

• 매우 공격적인 거래 전략

• 무자비한 트레일링 스톱 시스템

• XAUUSD (골드) 및 EURUSD에서 전투 테스트 완료 (FOREX)



🚨 요구 사항:

• $10,000 센트 계좌 = $100 실제 돈 (그래, 진짜 싸지 않냐?)

• 최소 1:500 레버리지 (Go big or go home)

• 변동성을 처리할 수 있는 강철 같은 용기

• 메타트레이더 4 (No MT5 BS)



💣 이 괴물을 해방시키는 방법:

1. 이 무기를 다운로드하세요

2. MT4를 엽니다

3. 파일 -> 데이터 폴더 열기

4. "MQL4/Experts" 폴더를 엽니다.

5. EA 파일을 그곳으로 드래그하세요.

6. MT4를 재시작하세요

7. XAUUSD 차트를 엽니다.

8. F7을 누르거나 보기 -> 전략 테스터

9. 전문가 목록에서 이 괴물을 선택하세요.

10. XAUUSD를 선택하세요

11. M1, M5, 또는 M15를 선택하세요.

12. 전투 날짜를 설정하세요 (2024 for latest bloodbath)

13. 초기 예치금 설정 $10,000

14. "시작"을 눌러서 참극을 지켜보세요

15. 붐! 파괴를 좋아한다면, 차트로 드래그하세요!



⚔️ 백테스트 팁:

• 2024년 데이터를 테스트하여 새로운 기회를 찾으세요

• 다양한 시간 프레임을 시도해 보세요

• 매니악처럼 매개변수를 조정해 보세요

• 좋은 설정을 찾았나요? 다시 테스트하세요

• 여전히 수익이 나나요? 지금 방송 시작해!



기억해: 테스트 아니면 죽어! 🔥



⚔️ 전투 사양:

• 시간 프레임: M1, M5, M15 (빠르고 격렬하게)

• 시작 로트: 0.01 (하지만 이 괴물은 확장 가능!)

• 매개변수: 실험해보세요! 자신만의 적정점을 찾아라

• 이익 목표: 얼마나 밀어붙일지는 당신이 결정하세요





⚠️ 면책 조항:



• 이 EA는 심약한 사람을 위한 것이 아닙니다

• 어리석으면 당신의 계좌를 완전히 파산시킬 것입니다

• 환불 불가 - 경고했습니다!



💪 왜 $53인가요?

왜 $53냐고요? 이 대량 이익 파괴 무기에 대해 우리가 청구하는 전부거든요. 당신이 판단하세요, 그만한 가치가 있는지.



🎯 이건 누구를 위한 것인가:

• 아드레날린 중독자들

• 위험을 감수하는 사람들

• 변동성을 아침 식사로 삼는 트레이더들



❌ 이건 누구를 위한 것이 아닙니다:

• 징징대는 사람들

• 위험 회피형 트레이더

• 손을 잡아줘야 하는 사람들



📱 지원: 텔레그램에서 @jirojirojiro

(하지만 진짜로, 당신은 혼자입니다.) 이곳은 거래의 황무지입니다)



🏴‍☠️ 기억하세요: 높은 위험 = 높은 보상

당신의 계좌, 당신의 책임. 우리는 그저 무기를 제공할 뿐입니다.



짐승을 풀어줄 준비가 되었나요? 🔥

🚀 EA 업데이트 v1 .1 - 새로운 기능! ✨ ✨ 주요 개선 사항: 1. 핵심 업그레이드 - 코드 성능 극대화 - 보스급 오류 처리 - 서사시적인 거래 실행 2. 스마트 방어 시스템 작동 방식: - 손익 분기점에서 이기는 포지션을 찾음 - 안전 모드로 잠금 - 새로운 거래를 열지 않음 - 현재 거래가 끝날 때까지 기다림: -> 이익 실현에 도달하거나 -> 손절매에 걸리면 - 그 후 새로운 기회를 찾는다 -> 과도한 거래는 이제 그만! 3. 유연한 로트 관리 새로운 옵션: - UseMaxTotalLots = true/false -> 켜기: 총 로트를 MaxTotalLots로 제한 -> 끄기: 로트 제한 없음 (broker limits still apply) 예시 MaxTotalLots = 5.0 : - 각 거래: 0.1 롯 - UseMaxTotalLots = true일 때: -> 총 5.0 로트에서 멈춤 -> 리스크 관리에 완벽함 - UseMaxTotalLots = false인 경우: -> EA 로트 제한 없음 -> 브로커 제한만 적용 -> 당신의 거래 스타일을 선택하세요! ⚙️ 빠른 설정: - 기본 로트: 0.1 - 최대 총 로트 사용: true/false - 최대 총 로트: 5.0 ( if enabled) - 손절매: 4000 - 이익 실현: 4000 🎯 최적화 대상: - 스윙 트레이더 - 주요 통화 쌍 - 10 K 센트 계좌 - 1 : 1000 레버리지 🛡️ 안전 기능: - 손익 분기점 보호막 - 유연한 로트 제어 - 브로커 한도 존중 - 마진 보호 먼저 데모 모드! 행복한 거래 되세요! 🎮



