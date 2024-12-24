🔥 ONEDIRECTION EA - LA BÊTE DU TRADING D'OR 🔥



https://www.mql5.com/en/channels/onedirectiontribe



Ce que vous obtenez pour seulement 53 $ :

• Un monstre de chasse à l'or qui ne dort jamais

• Une stratégie de trading agressive à mort

• Un système de trailing stop sans pitié

• Testé en conditions réelles sur XAUUSD (OR) et EURUSD (FOREX)



🚨 EXIGENCES :

• Compte de 10 000 cents = 100 $ EN ARGENT RÉEL (Ouais, pas cher du tout, non ?)

• Effet de levier MINIMUM de 1:500 (Go big or go home)

• Des couilles en acier pour gérer la volatilité

• MetaTrader 4 (No MT5 BS)



💣 COMMENT LIBÉRER CETTE BÊTE :

1. Téléchargez cette arme

2. Ouvrez MT4

3. Fichier -> Ouvrir le dossier de données

4. Ouvrez le dossier "MQL4/Experts"

5. Faites glisser le fichier EA là-dedans

6. Redémarrez MT4

7. Ouvrez le graphique XAUUSD

8. Appuyez sur F7 ou Affichage -> Testeur de stratégie

9. Choisissez cette bête dans la liste des Experts

10. Choisissez XAUUSD

11. Choisissez M1, M5 ou M15

12. Définissez vos dates de guerre (2024 for latest bloodbath)

13. Définissez le dépôt initial à 10 000 $

14. Appuyez sur "Démarrer" et regardez le carnage

15. BOUM ! Si tu aimes la destruction, fais glisser vers le graphique !



⚔️ CONSEILS DE BACKTEST :

• Testez les données de 2024 pour des résultats frais

• Essayez différents intervalles de temps

• Jouez avec les paramètres comme un maniaque

• Vous avez trouvé de bons réglages ? TESTEZ À NOUVEAU

• Toujours rentable ? MAINTENANT, ALLEZ EN DIRECT !



Souviens-toi : Teste ou meurs ! 🔥



⚔️ SPÉCIFICATIONS DE COMBAT :

• Périodes : M1, M5, M15 (Rapide et Furieux)

• Lot de départ : 0.01 (Mais cette bête évolue !)

• Paramètres : JOUER AVEC EUX ! Trouvez votre propre point idéal

• Objectif de profit : VOUS DÉCIDEZ JUSQU'OÙ ALLER





🚀 MISE À JOUR EA v1. 1 - NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ! ✨ ✨ AMÉLIORATIONS MAJEURES : 1 . MISE À NIVEAU DU NUCLEUS - PERFORMANCE DU CODE OPTIMISÉE - GESTION DES ERREURS DE NIVEAU BOSS - EXÉCUTION DES ÉCHANGES ÉPIQUE 2 . SYSTÈME DE DÉFENSE INTELLIGENT COMMENT ÇA MARCHE : - REPÈRE LES POSITIONS GAGNANTES À ÉGALITÉ - LES VERROUILLENT EN MODE SÉCURISÉ - ARRÊTE D'OUVRIR DE NOUVEAUX TRADES - ATTEND JUSQU'À CE QUE LES TRADES EN COURS : -> SOIT ATTEINDRE LE TAKE PROFIT -> SOIT ÊTRE STOPPÉ - ENSUITE CHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS -> PLUS DE SURTRADE ! 3 . CONTRÔLE FLEXIBLE DES LOTS NOUVELLES OPTIONS : - UseMaxTotalLots = vrai/faux -> ACTIVÉ : Limite le nombre total de lots à MaxTotalLots -> DÉSACTIVÉ : Pas de limite de lots (broker limits still apply) EXEMPLE AVEC MaxTotalLots = 5.0 : - CHAQUE TRADE : 0 , 1 lot - AVEC UseMaxTotalLots = true : -> S'arrête à 5 , 0 lots au total -> Parfait pour le contrôle des risques - AVEC UseMaxTotalLots = false : -> Pas de limite de lots pour l'EA -> Seules les limites du courtier s'appliquent -> CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE TRADING ! ⚙️ PARAMÈTRES RAPIDES : - LOT DE BASE : 0 , 1 - UtiliserMaxLotsTotaux : vrai/faux - MaxLotsTotaux : 5 , 0 ( if enabled) - STOP LOSS : 4000 - PRISE DE BENEFICE : 4000 🎯 OPTIMISÉ POUR : - TRADERS DE SWING - PAIRS MAJEURS - COMPTE DE 10 K CENTS - LEVIER 1 : 1000 🛡️ CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ : - BOUCLIER DE SEUIL DE RENTABILITÉ - CONTRÔLE FLEXIBLE DES LOTS - RESPECT DES LIMITES DU COURTIER - PROTECTION DES MARGES MODE DÉMO EN PREMIER ! BON TRADING ! 🎮



