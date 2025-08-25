Cm Ultimate Ma Mtf MT5 ile ticaret kararlarınızı geliştirin, çoklu zaman dilimi analizi için geniş özelleştirme sunan güçlü bir hareketli ortalama göstergesi. TradingView'in popüler araçlarından ilham alınarak MT5 için optimize edilmiş bu gösterge, SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA ve Tilson T3 dahil çeşitli MA türlerini destekler, 2010'lardan beri farklı zaman dilimlerinden dual MA plot etme yeteneğiyle popülerlik kazanmıştır. Yeniden boyama yapmayan ve kullanıcı dostu olan bu gösterge, fiyat ve MA kesişimlerini oklarla vurgular, forex ve kripto gibi volatil piyasalarda trend tespiti için idealdir.

Cm Ultimate Ma Mtf, multi-timeframe esnekliğiyle öne çıkar, varsayılan olarak mevcut zaman diliminde çalışır ancak başka bir zaman diliminden ikinci bir MA plot etmeye izin verir, kesişim tespiti ve yöne dayalı renk değişiklikleri (yukarı için lime, aşağı için kırmızı) sunar. Fiyat/MA kesişimleri için highlight barlar ve oklar, giriş/çıkış noktaları için görsel ipuçları sağlar. Avantajlar arasında düzgün sinyaller için esnek MA türleri, renk değişimi veya kesişim gibi önemli olaylar için uyarılar ve buffer'lar aracılığıyla EA entegrasyonu yer alır, scalping veya swing ticaretinde kazanma oranlarını iyileştirir. Varlıklar arasında çok yönlü, bildirimleri sürekli grafik izlemeden timely eylem sağlar.

Ana Özellikler

Multi-Timeframe Esnekliği: Varsayılan olarak mevcut zaman dilimi, ancak farklı bir zaman diliminden ikinci MA plot ederek benzersiz cross-timeframe insights sağlar.

Dual Hareketli Ortalama: Birincil ve isteğe bağlı ikincil MA plot eder, yöne dayalı renk değişiklikleri (lime yukarı, kırmızı aşağı) ve kesişim tespiti ile trend stratejileri için.

Highlight Barlar: Fiyatın birincil veya ikincil MA'yı kesişmesi için isteğe bağlı barlar, ticaret fırsatları için görsel ipuçları sunar.

Geniş MA Türleri Yelpazesi: SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA ve Tilson T3'ü destekler (ayarlanabilir uzunluk/faktör, varsayılan uzunluk 20).

Yöne Dayalı Renk Değişimi: Her iki MA için yöne dayalı renk değişikliklerini etkinleştirin, gürültü azaltma için yumuşatma (varsayılan 2) ile.

EA Entegrasyonu: MA_UP/DOWN, MA2_UP/DOWN ve kesişim okları için buffer'lar sunar, Expert Advisors'ta seamless otomasyon için.

Özelleştirilebilir Uyarılar: MA renk değişiklikleri veya kesişimleri için terminal uyarıları, push bildirimleri veya e-mailler (hepsi varsayılan true).

Yüksek Performans: Verimli kod, MT5'te pürüzsüz operasyon sağlar, çeşitli ticaret stillerini lag olmadan destekler.

Backtesting İçin Optimizasyon: MA uzunluğu (varsayılan 20) ve T3 faktörü (varsayılan 7) gibi ayarlanabilir parametreler, stratejileri ince ayar yapmak için kapsamlı tarihsel testler sağlar.

Cm Ultimate Ma Mtf MT5, özelleştirilebilir MTF MA analizi arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Popülerliği kanıtlanmış faydasından gelir: hassas kesişim sinyalleri, çok yönlü MA seçenekleri ve dinamik piyasalarda avantaj. Üstün sonuçlar için geliştirilmiş trendleri açın.

