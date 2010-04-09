Cm Ultimate Ma Mtf MT5

Améliorez vos décisions de trading avec l'Cm Ultimate Ma Mtf MT5, un indicateur de moyenne mobile polyvalent offrant une personnalisation étendue pour l'analyse multi-timeframe. Inspiré par des outils populaires de TradingView et optimisé pour MT5, cet indicateur supporte une large gamme de types de MA incluant SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA et Tilson T3, gagnant en popularité depuis les 2010 pour sa capacité à plot dual MAs de différents timeframes. Sans repaint et user-friendly, il met en évidence les croisements de prix et MA avec des flèches, idéal pour la détection de tendances sur marchés volátiles comme le forex et les cryptos.

Cm Ultimate Ma Mtf se distingue par sa flexibilité multi-timeframe, par défaut au timeframe actuel mais permettant une seconde MA d'un autre pour détection de croisements et changements de couleur basés sur direction. Highlight bars et flèches pour croisements prix/MA fournissent des cues visuels pour entrées/sorties. Les bénéfices incluent des types de MA flexibles pour signaux lissés, alertes pour événements clés comme changements de couleur ou croisements, et intégration EA via buffers pour trading automatisé. Versátil à travers les actifs, améliore le timing d'entrée/sortie en scalping ou swing trading sans surveillance constante.

Guide d'Installation pour les Produits MQL | Mise à Jour des Produits MQL Achetés sur MT4/MT5

Caractéristiques Clés

  • Flexibilité Multi-Timeframe: Par défaut timeframe actuel, mais plote une seconde MA d'un timeframe différent pour insights cross-timeframe uniques.
  • Dual Moving Averages: Plote MA primaire et secondaire optionnelle avec changements de couleur basés sur direction (lime haut, rouge bas) et détection de croisements.
  • Highlight Bars: Barres optionnelles lorsque prix croise MA primaire ou secondaire, offrant des cues visuels pour opportunités de trade.
  • Large Gamme de Types de MA: Supporte SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA et Tilson T3 (longueur/facteur ajustables, longueur default 20).
  • Changement de Couleur Basé sur Direction: Activez changements de couleur pour les deux MAs, avec lissage (default 2) pour réduction de bruit.
  • Intégration EA: Expone buffers pour MA_UP/DOWN, MA2_UP/DOWN et flèches de croisements pour automatisation seamless en Expert Advisors.
  • Alertes Personnalisables: Alertes de terminal, notifications push ou emails (tous default true) pour changements de couleur de MA ou croisements.
  • Haute Performance: Code efficace assure opération fluide sur MT5, supportant divers styles de trading sans lag.
  • Optimisé pour Backtesting: Paramètres ajustables comme longueur MA (default 20) et facteur T3 (default 7) permettent tests historiques exhaustifs.

Le Cm Ultimate Ma Mtf MT5 est essentiel pour les traders cherchant une analyse MA personnalisable avec capacités MTF. Sa popularité provient de son utilité prouvée : signaux de croisements précis, options MA versatiles et un avantage en marchés dynamiques. Débloquez des tendances améliorées pour résultats supérieurs.

Vous pouvez également explorer la version MT4 de ce produit :

