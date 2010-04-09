Cm Ultimate Ma Mtf MT5

Eleva le tue decisioni di trading con l'Cm Ultimate Ma Mtf MT5, un potente indicatore di media mobile che offre una personalizzazione estesa per l'analisi multi-timeframe. Ispirato a strumenti popolari di TradingView e ottimizzato per MT5, questo indicatore supporta una vasta gamma di tipi di MA inclusi SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA e Tilson T3, guadagnando popolarità dagli anni 2010 per la capacità di plot dual MAs da diversi timeframes. Non repaint e user-friendly, evidenzia incroci di prezzo e MA con frecce, ideale per rilevare tendenze in mercati volatili come forex e cryptos.

Cm Ultimate Ma Mtf eccelle in flessibilità multi-timeframe, default al timeframe attuale ma permettendo una seconda MA da un altro per rilevazione di incroci e cambiamenti di colore basati su direzione. Highlight bars e frecce per incroci prezzo/MA forniscono cues visuali per entrate/uscite. I benefici includono tipi di MA flessibili per segnali smussati, alert per eventi chiave come cambiamenti di colore o incroci, e integrazione EA via buffers per trading automatizzato. Versátil su assets, migliora il timing di entrada/uscita in scalping, swing o trading di posizione senza monitoraggio costante.

Guida all'Installazione per Prodotti MQL | Aggiornamento Prodotti MQL Acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche Principali

  • Flessibilità Multi-Timeframe: Default al timeframe attuale, ma plota una seconda MA da un timeframe diverso per insights cross-timeframe unici.
  • Dual Moving Averages: Plota MA primaria e secondaria opzionale con cambiamenti di colore basati su direzione (lime su, rosso giù) e rilevazione di incroci.
  • Highlight Bars: Barre opzionali quando prezzo incrocia MA primaria o secondaria, offrendo cues visuali per opportunità di trade.
  • Ampia Gamma di Tipi di MA: Supporta SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA e Tilson T3 (lunghezza/fattore regolabili, lunghezza default 20).
  • Cambio Colore Basato su Direzione: Abilita cambiamenti di colore per entrambe MA, con smussatura (default 2) per riduzione rumore.
  • Integrazione EA: Espone buffers per MA_UP/DOWN, MA2_UP/DOWN e frecce di incroci per automazione seamless in Expert Advisors.
  • Alert Personalizzabili: Alert di terminale, notifiche push o email (tutti default true) per cambiamenti di colore MA o incroci.
  • Alte Prestazioni: Codice efficiente garantisce operazione fluida su MT5, supportando vari stili di trading senza lag.
  • Ottimizzato per il Backtesting: Parametri regolabili come lunghezza MA (default 20) e fattore T3 (default 7) permettono test storici approfonditi.

Il Cm Ultimate Ma Mtf MT5 è essenziale per traders cercando analisi MA personalizzabile con capacità MTF. La sua popolarità deriva da utilità comprovata: segnali di incroci precisi, opzioni MA versatili e un vantaggio in mercati dinamici. Sblocca tendenze migliorate per risultati superiori.

Puoi anche esplorare la versione MT4 di questo prodotto:

Sarei molto grato per una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Per favore contattami per trovare una soluzione se non lo sei.

Controlla tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

