Search light CFD

È un EA che determina il punto di ingresso in base alle fluttuazioni locali del grafico e non utilizza metodi comuni come il metodo Martingale o le Bande di Bollinger.


Caratteristiche:
I punti di ingresso sono determinati in base ai seguenti criteri:
- Inferiore → Inferiore → Attualmente superiore alla differenza standard = voce ACQUISTA
- Aumento → Aumento → Attualmente inferiore alla differenza standard = voce VENDITA

E' proprio semplice.

(Non impostare zero per ciascun parametro. Se è 0, funzionerà come valore iniziale)
Per ulteriori informazioni consultare la pagina del blog https://www.mql5.com/ja/blogs/post/758621

Avvertenza sui rischi:
Non vi è alcuna garanzia di profitto con questo programma. I punteggi dei test utilizzando dati passati non garantiscono punteggi futuri.
Tieni presente che esiste il rischio di perdere i tuoi fondi.

Disclaimer:
In linea di principio, tutte le posizioni aperte verranno liquidate quando la perdita non realizzata supera il 80% del saldo.
Tieni presente che se il valore dell'impostazione Lotti è inferiore al valore minimo del simbolo, il lotto minimo verrà assegnato automaticamente e verrà tentata una transazione.
Acquistando l'EA, accetti che l'autore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni causati dall'uso di questo programma.

Riconoscimento:
Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato allo sviluppo di questo EA. Grazie.

Creato da ALTERWORKS - 2024
Altri dall’autore
Star light mini
Kazuya Koizumi
Experts
This EA uses local chart fluctuations as a trigger to enter a position. It does not use the martingale method or grid. Entry trigger: [level1] 1. Fall → Fall → Appears to be higher than the specified difference at this time = BUY entry 2. Rise → Rise → Appears to be lower than the specified difference at this time = SELL entry [level2] 1. Fall → Fall → Rise after a gap → Rise higher than the specified difference = BUY entry 2. Rise → Rise → Fall after a gap → Fall lower than the specifi
FREE
Search light mini
Kazuya Koizumi
Experts
This EA trades CFD stocks (mainly NASDAQ stocks such as Amazon, Google, and Netflix) without using martingale or Bollinger band strategies. Entry points are determined based on local chart fluctuations, with the aim of long-term stable operation. An initial margin of 1000 USD or more is recommended. Features: Entry points are determined based on the following criteria: - Down → Down → Current fluctuation greater than the reference value = BUY entry - Up → Up → Down → Up + Current fluctuation g
FREE
Moon light MT4
Kazuya Koizumi
Experts
EA product "Moon light" - Intended for short-term operation of about 1 to 2 weeks - Set target amount by "Shutdown target profit" and close position and stop operation when it is reached - No TP is set and profit is confirmed only by trailing stop of SL - Entry point is determined locally as follows - Average 7 DOWN < Buy_differential - iOpen DOWN DOWN DOWN UP > Buy_differential2 = BUY - Average DOWN DOWN UP > Buy_differential2 = BUY - Mid price 2 step 6 UP < sell_differential && iHigh(1) > cu
Star light
Kazuya Koizumi
Experts
The main target is EURJPY. This EA uses local chart fluctuations as a trigger to enter a position. It does not use the martingale method or grid. This program is intended for long-term operation over several years. Entry triggers: [level1] 1. Fall → Fall → Appears to be higher than the specified difference at this time = BUY entry 2. Rise → Rise → Appears to be lower than the specified difference at this time = SELL entry [level2] 1. Fall → Fall → Rise after a gap → Rise higher than the specif
Moon light
Kazuya Koizumi
Experts
A MT5 EA product "Moon light" - CryptoCurrency (BTCUSD) is the main target - As a guideline, it is preferable for the spread to be 3500 or less. - Profit target of 1.5 to 2 times the margin in 3 days is assumed - Set the target amount by "Shutdown target profit" and close the position when it is reached, and stop operation - If +25% or more profit is not generated 12 hours to 1 day after the start of operation, stop operation and try again in a few days - Profit is confirmed only by trailing s
