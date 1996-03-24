Search light CFD
È un EA che determina il punto di ingresso in base alle fluttuazioni locali del grafico e non utilizza metodi comuni come il metodo Martingale o le Bande di Bollinger.
Caratteristiche:
I punti di ingresso sono determinati in base ai seguenti criteri:
- Inferiore → Inferiore → Attualmente superiore alla differenza standard = voce ACQUISTA
- Aumento → Aumento → Attualmente inferiore alla differenza standard = voce VENDITA
E' proprio semplice.
(Non impostare zero per ciascun parametro. Se è 0, funzionerà come valore iniziale)
Per ulteriori informazioni consultare la pagina del blog https://www.mql5.com/ja/blogs/post/758621
Avvertenza sui rischi:
Non vi è alcuna garanzia di profitto con questo programma. I punteggi dei test utilizzando dati passati non garantiscono punteggi futuri.
Tieni presente che esiste il rischio di perdere i tuoi fondi.
Disclaimer:
In linea di principio, tutte le posizioni aperte verranno liquidate quando la perdita non realizzata supera il 80% del saldo.
Tieni presente che se il valore dell'impostazione Lotti è inferiore al valore minimo del simbolo, il lotto minimo verrà assegnato automaticamente e verrà tentata una transazione.
Acquistando l'EA, accetti che l'autore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni causati dall'uso di questo programma.
Riconoscimento:
Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato allo sviluppo di questo EA. Grazie.
Creato da ALTERWORKS - 2024