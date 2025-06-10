Probability MT5

Ortalama, Martingale Yok


"Olasılık", Forex piyasasında işlem yapmak için olasılık teorisinin prensiplerinden yararlanmak üzere tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, yatırımcılara sağlam, güvenilir ve karlı bir işlem deneyimi sunarken minimum risk maruziyetini garantilemek için titizlikle tasarlanmıştır. Yüksek riskli Martingale stratejisinden kaçınarak, "Olasılık" daha ölçülü bir ortalama yaklaşımı kullanır ve bu da onu minimum fona sahip yatırımcılar için bile uygun hale getirir.

Temel Özellikler:

Olasılık Teorisine Dayalı İşlem:
Yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için olasılık teorisine dayanan gelişmiş algoritmalar kullanır.
Potansiyel fiyat hareketlerini tahmin etmek ve işlem sinyalleri üretmek için piyasa verilerini sürekli olarak analiz eder.

Ortalama Stratejisi:
İşlemleri etkili bir şekilde yönetmek için bir ortalama stratejisi uygular.
Ortalama giriş fiyatını düşürmek için hesaplanmış aralıklarla ek pozisyonlar açar.
Martingale stratejilerinde görülen pozisyon boyutlarındaki üssel artış olmadan kontrollü riski garanti eder.

Risk Yönetimi:
Yatırımcının sermayesini korumak için sıkı risk yönetimi protokollerini içerir.
Özelleştirilebilir zarar durdurma ve kar alma ayarlarına sahiptir. Değişen piyasa koşullarına ve hesap boyutlarına uyum sağlamak için dinamik lot boyutlandırma içerir.

Asgari Fon Gereksinimi:

Asgari başlangıç ​​sermayesiyle etkili bir şekilde çalışmak üzere optimize edilmiştir.
Riskleri azaltmak için muhafazakar kaldıraç kullanır ve küçük hesapların sürdürülebilir büyümesini sağlar.

Çoklu Çift Yeteneği:
Aynı anda birden fazla döviz çifti ile işlem yapma yeteneği.
Bireysel olasılıklarına göre farklı çiftler arasında pozisyon açmak için birleşik bir sinyal oluşturma sistemi kullanır.
İşlemleri çeşitli piyasalara yayarak riski çeşitlendirir ve işlem stratejisinin genel istikrarını artırır.

Otomatik İşlem:
Tamamen otomatiktir ve asgari düzeyde manuel müdahale gerektirir.
Piyasayı sürekli olarak izler, işlemleri gerçekleştirir ve pozisyonları 7/24 yönetir.
Tüccarları hesap durumları hakkında bilgilendirmek için gerçek zamanlı güncellemeler ve uyarılar sağlar.

Kullanıcı Dostu Arayüz:
Hem acemi hem de deneyimli tüccarlar için gezinmesi kolay arayüz.
Önemli metrikleri, işlem geçmişini ve performans analizlerini görüntüleyen kapsamlı gösterge paneli. EA'nın davranışını bireysel işlem tercihlerine göre uyarlamak için özelleştirilebilir ayarlar.

Geriye Dönük Test ve Optimizasyon:
Stratejiyi geçmiş verilere göre doğrulamak için kapsamlı geriye dönük test yetenekleri içerir.
Düzenli güncellemeler ve optimizasyonlar, EA'nın değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasını sağlar.

Avantajlar:
Tutarlılık: İstatistiksel olasılıklardan yararlanarak istikrarlı getiriler sağlar.
Güvenlik: Sürdürülebilir büyümeye odaklanarak yüksek riskli stratejilerden kaçınır.
Çok yönlülük: Tek bir piyasaya olan bağımlılığı azaltarak birden fazla çiftle işlem yapar.
Erişilebilirlik: Sınırlı başlangıç ​​sermayesine sahip yatırımcılar için uygundur.
Kolaylık: Kullanıcı dostu bir tasarımla tamamen otomatikleştirilmiştir.

Sonuç:
"Olasılık", olasılık teorisinin zorluklarını pragmatik bir ortalama stratejisiyle uyumlu hale getiren ve yatırımcıların gereksiz risklere maruz kalmadan tutarlı sonuçlar elde edebilmelerini sağlayan yenilikçi bir Uzman Danışmandır. Sağlam bir risk yönetimi çerçevesiyle birleşen çok çiftli işlem yeteneği, yatırımları üzerinde kontrolü korurken potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak isteyen yatırımcılar için ideal bir seçimdir. İster ticarette yeni olun, ister deneyimli bir profesyonel olun, "Probability" Forex piyasasının karmaşıklıklarında gezinmek için güvenilir ve etkili bir çözüm sunar.
