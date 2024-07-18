Probability MT5

Media, nessuna Martingala



"Probability" è un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per sfruttare i principi della teoria della probabilità per trading nel mercato Forex. Questo EA è meticolosamente realizzato per fornire ai trader un'esperienza di trading solida, affidabile e redditizia, garantendo al contempo un'esposizione minima al rischio. Evitando la strategia Martingala ad alto rischio, "Probability" impiega un approccio di media più misurato, rendendolo adatto anche ai trader con fondi minimi.

Caratteristiche principali:

Trading basato sulla teoria della probabilità:
Utilizza algoritmi avanzati basati sulla teoria della probabilità per identificare opportunità di trading ad alta probabilità.
Analizza costantemente i dati di mercato per prevedere potenziali movimenti di prezzo e generare segnali di trading.

Strategia di media:
Implementa una strategia di media per gestire efficacemente le negoziazioni.
Apre posizioni aggiuntive a intervalli calcolati per abbassare il prezzo di ingresso medio.
Garantisce un rischio controllato senza l'aumento esponenziale delle dimensioni delle posizioni osservato nelle strategie Martingala.

Gestione del rischio:
Incorpora rigidi protocolli di gestione del rischio per proteggere il capitale del trader.
Presenta impostazioni personalizzabili di stop-loss e take-profit.
Include il dimensionamento dinamico dei lotti per adattarsi alle diverse condizioni di mercato e alle dimensioni dei conti.

Requisito minimo di fondi:

Ottimizzato per funzionare efficacemente con un capitale iniziale minimo.
Impiega una leva finanziaria conservativa per mitigare i rischi, garantendo una crescita sostenibile dei piccoli conti.

Capacità multicoppia:
Capace di negoziare più coppie di valute contemporaneamente.
Utilizza un sistema di generazione di segnali unificato per aprire posizioni su coppie diverse in base alle loro probabilità individuali.
Diversifica il rischio distribuendo le negoziazioni su vari mercati, migliorando la stabilità complessiva della strategia di trading.

Trading automatizzato:
Completamente automatizzato, richiede un intervento manuale minimo.
Monitora costantemente il mercato, esegue le negoziazioni e gestisce le posizioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Fornisce aggiornamenti e avvisi in tempo reale per tenere informati i trader sullo stato del loro conto.

Interfaccia intuitiva:
Interfaccia di facile navigazione sia per i trader principianti che per quelli esperti.
Dashboard completa che mostra metriche chiave, cronologia delle negoziazioni e analisi delle prestazioni.
Impostazioni personalizzabili per adattare il comportamento dell'EA alle preferenze di trading individuali.

Backtesting e ottimizzazione:
Include ampie capacità di backtesting per convalidare la strategia rispetto ai dati storici.
Aggiornamenti e ottimizzazioni regolari assicurano che l'EA si adatti alle mutevoli condizioni di mercato.

Vantaggi:
Coerenza: offre rendimenti costanti sfruttando le probabilità statistiche.
Sicurezza: evita strategie ad alto rischio, concentrandosi sulla crescita sostenibile.
Versatilità: negozia più coppie, riducendo la dipendenza da un singolo mercato.
Accessibilità: adatto ai trader con capitale iniziale limitato.
Convenienza: completamente automatizzato con un design intuitivo.

Conclusione:
"Probability" è un innovativo Expert Advisor che armonizza i rigori della teoria della probabilità con una strategia di media pragmatica, garantendo ai trader di ottenere risultati coerenti senza esporsi a rischi inutili. La sua capacità di trading multicoppia, combinata con un solido framework di gestione del rischio, lo rende una scelta ideale per i trader che cercano di massimizzare il loro potenziale mantenendo il controllo sui loro investimenti. Che tu sia un principiante o un professionista esperto, "Probability" offre una soluzione affidabile ed efficiente per orientarti nelle complessità del mercato Forex.
Prodotti consigliati
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
MACD Expert Advisor for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (1)
Experts
MACD EA for Prop Firms è un Expert Advisor pensato appositamente per superare le challenge di Proprietary Firms come MyForexFunds e ottenere un conto founded. Infatti ha delle funzioni specifiche per rispettare le regole imposte dalle aziende che offrono conti in gestione. - È basato su una strategia con indicatori MACD e EMA che segnalano all'EA quando aprire posizioni - Funziona su tutte le coppie Forex, consigliato su timeframe M5, M6, M10. - L'EA dovrebbe lavorare su VPS 24 ore su 24, 7
Eldan
Danail Palhutev
Experts
Swing Trading Expert Advisor - a reliable tool for efficient market trading. This Expert Advisor is designed to automate swing trading strategies in financial markets. It uses proven indicators such as Moving Average (MA) and Average True Range (ATR) to identify the most suitable entry and exit points. This allows you to follow current market movements and trade in the direction of the trend. The advisor works with a fixed volume and also has flexible parameter settings for risk management, i
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experts
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Crazy Cobra
Fudheni Petrus Nambambi
Experts
PARAMETER RECOMMENDATION Symbol USDCHF Timeframe H2 Minimum Balance $420 Recommended  $550+ Broker Type ECN / RAW Spread Prop Firm Compatible Yes (strict drawdown control) Hartman Trading Co:   https://t.me/ +-8Cc5F2r3-thOTVk Crazy Cobra Pricing Tiers: Upon purchase, please send me a direct message to receive your two bonuses of Premium EA's. https://www.mql5.com/en/market/product/155637 https://www.mql5.com/en/market/product/155251 Purchase: To   meet   the   interests   of the   buyer   and
Tesla Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experts
PROMO :          Only a few copies left at the current price!         Final price: 2000$ Live Signal 60 Thousand prop firm allocation and 400$ gained contact me to receive more information. Analyzing Strategy Resilience and Adaptability Various stress-testing techniques are used to explore how an EA may react to changing market conditions and parameter adjustments. Walk Forward Optimization (WFO) and Walk Forward Matrix (WFM) assess adaptability to previously unseen data and different tra
Us30EA
Thomas Pascal Bedel
Experts
US30EA - Expert Advisor Multi-Conferma per l'US30 Descrizione US30EA è un Expert Advisor completo per il trading sull'indice Dow Jones (US30) su MetaTrader 5. Utilizza un sistema di conferma proprietario a 4 livelli per filtrare i segnali e ridurre i falsi positivi. Perché scegliere US30EA? Analisi Multistrato Il sistema apre una posizione solo quando vengono soddisfatte simultaneamente quattro condizioni indipendenti. Questo approccio selettivo previene ingressi impulsivi e promuove operazioni
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Combo All In One is an EA combo 10   strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS S
Precision FX MT5
Miss Chahana Ibrahim
3 (1)
Experts
risultato in tempo reale: OFFERTA A TEMPO LIMITATO: Ottieni il miglior affare prima che il prezzo aumenti! Prezzo finale: 990$ Incontra il Cambiatore del Gioco: Precision FX Immagina un EA che fa più che semplicemente eseguire operazioni: gestisce strategicamente ogni ordine per un migliore controllo del rischio. Precision FX è progettato per eccellere in mercati volatili, adattandosi rapidamente ai movimenti di prezzo. Presenta un approccio unico in cui suddivide ogni posizione in più ordini
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Experts
Edge is a fully automated trading system that finds trading opportunities and places trades by combining technical indicators, price action analysis, wave analysis and all-day market pattern analysis using Fibonacci areas. Based on historical market data, the system's thinly layered multilayer neural network is trained to identify patterns and relationships that can be used to predict future price movements. The neural network processes various inputs, including price data, technical indicators
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experts
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experts
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
Euro GB Advance Grid
Mr Tanakorn Suwannawat
Experts
This EA is written to generate cash flow for you. Using Grid system to make profits easier Just you set the values according to the instructions. The risk would be a safe risk. Cost 1000 USD per 0.04 Lot and Profit Target = 20 USD. For example , if the cost is 2000 USD Init Lot = 0.04*2 = 0.08 Profit Target = 20*2 = 40 Initial cost should be 1000 USD. Features - Open order with Safe Signal. - Easy to Setup ( Using Default Input Variable ). - Suitable for Generate Cashflow. - Backtest on   B
Fortune Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experts
Fortune Pro — Smart Precision Trading on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Designed for Live Markets | Prop Firm Ready Fortune Pro is a next-generation Expert Advisor designed for high-performance trading on XAUUSD H1. It combines adaptive strategy logic with strict risk control to deliver consistent results in the gold market. Whether you're trading for yourself or aiming for funding, Fortune Pro is built to deliver. Why Fortune Pro Excels Every trade is secured with a Stop Loss and T
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Experts
Presentazione di CyBRG RX: l’assistente di trading di nuova generazione Fai un passo nel futuro del trading con CyBRG RX, il tuo compagno di trading all’avanguardia progettato per elevare la tua esperienza di trading. Sfruttando la potenza di reti neurali avanzate, CyBRG RX è progettato per analizzare e adattarsi a condizioni di mercato in continua evoluzione con precisione senza pari. Poiché questa strategia è così unica, voglio vendere solo un numero limitato di licenze. Pertanto, il prezzo
J Sharp
VLADIMIR KLEVKO
5 (1)
Experts
Promo price: 179.99 (first 10 purchases) J# (Jay Sharp) is an EA that has been a result of careful analysis of the cross pair behaviors which results into a strong performing EA with the risk tailored to your appetite. J# uses Grid in its strategy: primarily to escape bad entries which are not frequent, however happen along with the 2 level grid mechanism for a better protection.  J# is a fully testable and reproducible advisor where the real trades fully matching historical ones so it can be b
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experts
R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experts
Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
Tom Scalper MT5
Xuan Bach Nguyen
5 (2)
Experts
Tom Scalper - The Trendline Breakout Expert Advisor Overview: Tom is an Expert Advisor designed for Gold (XAUUSD) trading. It uses a single trendline to determine the trend and incorporates pattern recognition to identify breakout conditions. Built for traders seeking a structured approach, Tom follows predefined criteria to execute trades based on market movements. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2335544 Pricing Launch Price : $199 In
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experts
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Nexus Commodity
Thang Chu
Experts
Signal (3% Balance Risk) This EA is part of Nexus Portfolio a combination of the best long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. This EA trades XAGUSD (Silver) and XTIUSD (Crude Oil). It is a great compliment for further diversification along side other EAs. Join  Nexus Community Public Chat Important: To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\Indicators folder.
Aureus MT5
Theo Karam
Experts
Extended Round 1 Special Pricing for Early Adopters | Current Price: $299 - Only 10 copies left at this price | Next Price: $399 Aureus MT5 is a cutting-edge Expert Advisor designed exclusively for trading Gold. Combining the precision of a price reversal trading strategy with advanced machine learning, Aureus MT5 provides traders with a reliable tool to navigate the complexities of the Gold market. Strategy Aureus MT5 employs a multi-faceted approach with three distinct price reversal strat
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Experts
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (350)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (42)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.64 (67)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (59)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (12)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (69)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (15)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (27)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (11)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.67 (36)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (488)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
4.94 (35)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog - Sheet ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato c
SFE Impulse
Joel Juanpere
Experts
This expert advisors search for perfect impulse setups.  The approach is use a very few but high effectives rules / filters and an effective management of the opened position. Signal https://www.mql5.com/es/signals/2049326 Backtest The EA must be backtest in any timeframe, but for use in live, must be attached to a M5 chart. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.24 (38)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (7)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]   Caratteristiche Principali Il sist
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Experts
illusione       GoldSKY EA   è un potente programma di day trading per la coppia XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team...       Conto corrente, conto aziendale, chiamata aziendale!     Visualizza tutti i prodotti:       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  L'utile effettivo della società ammontava a oltre 60.000 sterline. Segnale di alimentazione:  
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.57 (28)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex   Vantage BLACK FRIDAY limited-time -25% discount : $1500 only ! The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consule
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.75 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.56 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.5 (4)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.81 (54)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experts
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.62 (26)
Experts
NEXUS – griglia quantitativa adattiva che evolve con il mercato NEXUS è un sistema 100% automatico che costruisce combinazioni di regole in tempo reale, le valida out-of-sample e opera solo quando rileva un vantaggio statistico in un contesto di mercato valido. Specifiche rapide Tipo di sistema: griglia adattiva con validazione OOS (out-of-sample) e filtri di contesto (news, volatilità, sessione/giorno e aree di valore di volume opzionali). Strumenti: principali e cross Forex (EURUSD, GBPUSD, US
Altri dall’autore
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentazione dell'esperto "FAST SCALPER" all'avanguardia: libera la potenza dei mercati globali con precisione e competenza Nel dinamico regno del trading forex, restare al passo con i tempi richiede una combinazione senza pari di intelligenza e tecnologia. L'esperto "FAST SCALPER" rappresenta l'apice delle soluzioni di
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/104671 Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/110506 L'Hedging Breakout Expert Advisor è uno strumento di trading sofisticato progettato per trarre vantaggio dai breakout del mercato impiegando al tempo stesso una solida gestione del rischio attraverso strategie di copertura. Questo EA è meticolosamente realizzato per identificare opportunità di breakout ottimali, sfruttando la maggiore liquidità del mercato per massimizzare i
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilità
INDICATORE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentazione dell'Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA), il tuo strumento definitivo per navigare nel mondo dinamic
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilità
Watermark Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Lo script "Watermark" è progettato per migliorare il tuo grafico di trading visualizzando informazioni cruciali direttamente sullo sfondo. Questo script offre un modo chiaro e discreto per tenere traccia di dettagli chiave come la coppia di t
FREE
Hedging Locking
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Incontra il nostro consulente esperto, "Hedging Locking EA", uno strumento sofisticato progettato per affrontare le complessità dei mercati finanziari con precisione ed efficienza. "Hedging Locking EA" utilizza il metodo Hedging Locking, un approccio strategico che apre e chiude posizioni simultaneamente per gestire il rischio e massimizzare i rendimenti. Fondamentalmente, "He
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggressiva, "Marti Lovers" richiede un saldo sostanziale p
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistente — Gestore di Operazioni Manuali (MT4) Questa versione è SOLO MANUALE. L'EA non apre la prima operazione. Sei tu a piazzare le posizioni; l'EA le gestisce: griglia di media dinamica, TP adattivo dal prezzo medio, trailing, multipair. Cos'è L'Assistente (Manuale) è un gestore di operazioni per trader manuali. Sei tu a controllare le posizioni; l'EA automatizza la gest
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Ti presentiamo il consulente esperto assistente di trading "Smart Trader": lo strumento definitivo a cui si affidano i trader professionisti di tutto il mondo per la sua adattabilità senza precedenti e le strategie di gestione del rischio all'avanguardia. Al centro di "Smart Trader" si trova il suo rivoluzionario sistema di commutazione della gestione del rischio, meticolos
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggressiva, "Marti Lovers" richiede un saldo sostanziale p
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Il Virtual Reality Expert Advisor (EA) è un sofisticato strumento di trading progettato per ottimizzare l'utilizzo dei margini durante l'esecuzione di posizioni nei mercati finanziari. La sua strategia unica prevede un processo in due fasi: l'avvio di una posizione virtuale seguita da una corrispondente posizione reale, volta a ridurre al minimo i requisiti di margine. Ecc
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3 (1)
Utilità
Trade Advisor: padroneggiare il grafico L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti VERSIONE Versione MT4 | Versione MT5 | Blog v.3.0 - Integrazione del bot Telegram Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5 Trade Advisor: padroneggiare il grafico Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramic
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Precision One Shot Trading con indicatori intelligenti Stanco di strategie disordinate, overtrading e rischi inutili? Date il benvenuto a Grandmaster EA, un Expert Advisor pulito, preciso e pratico, creato per i trader che vogliono un colpo, un kill con un processo decisionale intelligente. Powered by Triple Indicator Logic Grandmaster EA usa la combinazion
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Smart Entry basato sulla liquidità istituzionale Liquidity Side è un Expert Advisor automatizzato progettato per rilevare aree di liquidità nascoste nel mercato, dove le istituzioni hanno maggiori probabilità di fare trading. Combinando indicatori tecnici e filtri di notizie in tempo reale, questo EA è in grado di evitare il rumore di mercato e concentrarsi
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" è un Expert Advisor (EA) avanzato meticolosamente progettato per i trader che cercano di ottimizzare le proprie posizioni in ambienti di mercato dinamici. Questa EA opera secondo il principio del riconoscimento della volatilità del mercato e dell’adeguamento dinamico delle proprie strategie per mitigare il rischio e aumentare la redditività. Utilizzando il metodo Open
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Ti presentiamo il consulente esperto "Fibo SnR" all'avanguardia: il tuo compagno di trading definitivo! Rivoluziona la tua esperienza di trading con l'ultimo e più sofisticato Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Questo strumento rivoluzionario sfrutta la potenza di algoritmi avanzati e i principi senza tempo dei livelli di Fibonacci per fornire accuratezza e pr
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione