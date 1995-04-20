RaysFX Gain
- Göstergeler
- Davide Rappa
- Sürüm: 1.3
- Etkinleştirmeler: 5
RaysFX DrawProfit
RaysFX DrawProfit è un indicatore MQL4 progettato per i trader che desiderano visualizzare in modo efficiente sul grafico tutti i risultati delle posizioni chiuse: profitto o perdita. Se imposti DrawProfit sul tuo grafico gestito da un Expert Advisor (EA), potrai vedere chiaramente le sue prestazioni attraverso i suoi profitti e perdite.
Caratteristiche principali
- Visualizzazione del profitto: Mostra il profitto in valuta, pips o entrambi.
- Filtro magico: Filtra gli ordini in base al numero magico.
- Filtro commenti: Filtra gli ordini in base ai commenti.
- Linee d’ordine: Mostra le linee d’ordine sul grafico.
- Livelli SLTP: Mostra i livelli di stop loss e take profit.