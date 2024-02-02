Delfino V6

Nuova versione disponibile direttamente sul sito: https://delfino-7-2-4j3krvd.gamma.site/

NON COMPRATE QUESTA VERSIONE, MA SOLO QUELLA SUL SITO QUI SOPRA ↑↑↑↑


🎯 Delfino 7.2 – Il Nuovo Standard del Trading Automatico su MT4! 🔥

🚀 Dopo mesi di sviluppo, ottimizzazione e test intensivi, Delfino 7.2 è finalmente qui. Un bot di trading evoluto, studiato per garantire efficienza, stabilità e performance superiori.

Ecco perché sempre più trader lo scelgono 👇


📊 Backtest (1 anno su XBRUSD – M15):

✅ Profitto netto: +1622€ su un deposito iniziale di 1000€

✅ Profit Factor: 1.90

✅ Drawdown contenuto: 16.14% massimo, 19.5% relativo

✅ 66% di operazioni in profitto su 1180 trade

✅ Strategia: Martingala con Griglia Intelligente + gestione avanzata del rischio

✅ Nessun errore di modellazione ✔


🔧 Nuove funzionalità top:

✨ Ingresso intelligente con filtro candele precedenti

✨ Daily Loss Control + filtro notizie ottimizzato

✨ Griglia a punti con max operazioni configurabili

✨ Pulsante Reset rapido e migliorata velocità backtest

✨ Arrows colorate, spread alert, comment reset automatico

✨ Interfaccia migliorata con logo e tabella integrata


💡 Ogni aggiornamento ha reso il bot più preciso, più sicuro e adatto sia al live trading che al backtest veloce.


📍 Pensato per chi vuole il massimo dal proprio Expert Advisor.


🔥 Pronto a far salire di livello il tuo trading?

📩 Scrivici per una consulenza personalizzata.






