📈 RaysFX Auto TrendLine 📈
- Linee di tendenza automatiche: L’indicatore disegna automaticamente le linee di tendenza sul tuo grafico, risparmiandoti tempo e fatica.
- Personalizzabile:
Periodo (nPeriod): Questo parametro determina il numero di barre che l’indicatore considera per il calcolo delle linee di tendenza. Ad esempio, se imposti nPeriod a 10, l’indicatore considererà le ultime 10 barre per disegnare le linee di tendenza. Un periodo più lungo renderà l’indicatore meno sensibile alle variazioni di prezzo a breve termine, mentre un periodo più corto lo renderà più sensibile.
Limite (Limit): Questo parametro determina il numero massimo di barre che l’indicatore considera per il calcolo delle linee di tendenza. Se il numero totale di barre è inferiore a Limit, l’indicatore considererà tutte le barre disponibili. Questo parametro ti permette di limitare l’analisi a un certo periodo di tempo, ignorando i dati più vecchi.
- Compatibile con MetaTrader 4: L’indicatore è scritto in MQL4, il linguaggio di programmazione per la piattaforma di trading MetaTrader 4.