RaysFX Candlestick Exit
- Göstergeler
- Davide Rappa
- Sürüm: 3.4
- Etkinleştirmeler: 5
RaysFX Candlestick Exit
Il RaysFX Candlestick Exit è un indicatore di trading avanzato progettato per i trader che desiderano avere un controllo preciso sulle loro uscite di trading. Questo indicatore utilizza una combinazione di tecniche di trading per fornire segnali di uscita accurati e tempestivi.
Caratteristiche principali:
- Range: Questo parametro consente di impostare il range di candele considerate per il calcolo dell’indicatore.
- Shift: Questo parametro consente di spostare l’indicatore avanti o indietro nel tempo.
- ATRPeriod e MultipleATR: Questi parametri vengono utilizzati per calcolare il valore dell’Average True Range (ATR), un indicatore di volatilità, che viene poi moltiplicato per un fattore definito dall’utente.