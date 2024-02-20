RaysFX Dynamic Cycle Explorer

RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE)

RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE) è un potente indicatore di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 4. Progettato con l’obiettivo di fornire ai trader un vantaggio competitivo, DCE utilizza algoritmi avanzati per identificare e segnalare le opportunità di trading più promettenti.

Caratteristiche principali
  • Multi-periodo: DCE utilizza sei periodi diversi per calcolare i suoi segnali, offrendo una visione completa del mercato.
  • Super Trend Price: DCE può calcolare i segnali basandosi sul prezzo corrente o sul Super Trend Price, permettendo una maggiore flessibilità.
  • Alert: DCE offre un sistema di allerta completo, con notifiche push, email e suoni personalizzabili.
  • Frecce di segnalazione: Le frecce di segnalazione possono essere personalizzate in base alle tue preferenze, rendendo facile vedere quando e dove entrare nel mercato.
Perché scegliere RaysFX DCE?

RaysFX DCE è stato sviluppato da un team di esperti di trading con anni di esperienza nei mercati finanziari. La nostra missione è fornire strumenti di trading di alta qualità che aiutano i trader a prendere decisioni informate e a migliorare le loro strategie di trading.

Se stai cercando un indicatore affidabile e potente per migliorare la tua esperienza di trading, RaysFX DCE è la scelta giusta per te.


King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Last 50 Pips göstergesi, son fiyat hareketlerine dayalı olarak alım ve satım fırsatlarını hızlı bir şekilde belirlemek için tasarlanmıştır. Son mumlardaki fiyat değişimini ölçer ve fiyatın yön değiştirebileceği anları sarı renkle vurgular. Alım sinyali: Gösterge KIRMIZI dan SARI ya değiştiğinde ALIM pozisyonu açmalısınız, bu da düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi önerir. Ne kadar kolay olduğunu görmek için lütfen resimlere bakın. Satış sinyali: Gösterge YEŞİL den SARI ya değiştiğinde SAT
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Göstergeler
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Göstergeler
TMA AI Bands göstergesi, dinamik üst ve alt bantlar ile grafiğe doğrudan çizilen net alım/satım okları içeren Üçgensel Hareketli Ortalama (TMA) temellidir. Adaptif optimizasyon için entegre AI özelliği sunar ve yeniden boyama yapmaz, fiyat bantlara dokunduğunda hassas tersine dönüş sinyalleri sağlar. * Pariteler: Tüm döviz pariteleriyle çalışır * Önerilen zaman dilimleri: D1 / W1 / MN * Yapılandırılabilir harici değişkenler:   * TimeFrame – hesaplama periyodu   * HalfLength – ortalamanın y
CyberZingFx Trend Reversal Lite
Afsal Meerankutty
4.52 (23)
Göstergeler
CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its unique trading strategy, the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows. SCROLL DOWN TO VIEW SCREENSHOTS AND WATCH VIDEO ________________________________________________________________ Trading using CyberZingFx Trend Reversal is Simple Using the CyberZingFx Trend Reversal Indicator is ea
FREE
SuperRSI
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The SuperRSI indicator is an advanced index of internal strength. The indicator shows not the relative strength of the trading instruments being compared, but the internal strength of a single instrument, therefore, it is the “Internal Strength Index”. This is an advanced form of the SuperRSI indicator. It converts the signal so that low-frequency components are delayed much more than high-frequency components. In general, the data of the last bar have more weight than previous data, like an exp
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Göstergeler
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Dinamik Scalping Osilatörü" - gelişmiş, özel bir Kripto-Forex göstergesi - MT4 için verimli bir işlem aracı! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını görmek için resimlere bakın. - Dinamik Scalping Osilatörü, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine sahiptir. - Osilatör, dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden kesin giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında, Aşırı Alım değerleri: Turuncu çizginin üzerinde. - Bu gös
Channel of Fractals mz
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "FRAKTALLAR KANALI". - Bu gösterge, Fraktalların Yüksek/Düşük değerlerine dayalı gerçek yerel Trend çizgilerini gösterir. - Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için idealdir. - Direnç yerel trend çizgileri - Kırmızı renk. - Destek yerel trend çizgileri - Mavi renk. - Fraktal sayısı, trend çizgisi renkleri ve genişliğinden sorumlu birkaç parametresi vardır. - Gösterge, mevcut piyasa koşullarını tespit etmek için idealdir: - Boğa piyasası durumu - her iki çizgi d
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
FRB Time MT4
Fernando Baratieri
Göstergeler
FRB Time - FRB Trader Indicator that shows the server's time of operation. You can edit the font color and size of the timetable. Settings font color Font size Background color To move the Timetable, just click on it and move the mouse to where you want to leave it. After placing the Time where you want it, click again or press "ESC" and the time will stay where you left it.
FREE
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Göstergeler
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Harmonic Shark
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Göstergeler
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Reverse slave copier
Mariia Rudkovska
Yardımcı programlar
Reverse copier is a tool that will open opposite buy/sell orders from your master account. It will help you with low profit EA's that lose consistenly and turn it to wins. Feel free to ask for new functions/features and I will add it. Now it's a simple MT5 to MT4 bridge with straightforward logic of one position open/close.  How to install: https://www.mql5.com/en/market/product/141604
FREE
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Göstergeler
RENKO on Time Chart This indicator is an enhanced Renko, so you can watch the Renko bricks on the chart to understand price movement more clearly the other improvement is automated box size according to ATR (Average True Range) period you can set the ATR number as you want and the box size of Renko changes automatically based on price movement Inputs Mode: Box size is the input to specify the size of the Renko box you want to print on the chart. This input lets you choose the fixed box siz
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Göstergeler
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Pips forex
Andrey Kozak
Göstergeler
Pips forex - is a ready trading system . This indicator shows with arrows on the chart when and in what direction you need to open an order. If the arrow is green, then we open a buy deal, and if the arrow is red, then we open a sell deal. Everything is very simple and quite effective. TakeProfit set 15-25 points. StopLoss set at the level of points. When the dots move, we immediately override the StopLoss. Recommended timeframe for trading M1 and M5. This is a scalping strategy and works best
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Night Ghost - İkili opsiyonlar için ok göstergesi. Bu, gelecekte sizin için güvenilir bir yardımcıdır! - Grafikte yeniden çizim yok -Tüm döviz çiftlerinde harika çalışıyor! -%90'a varan gösterge doğruluğu (Özellikle geceleri) -Uzun süre kurulum yapmaya gerek yok (İkili Opsiyonlar için mükemmel kurulum) - Geç olmayan sinyaller - Mevcut mum üzerinde bir sinyalin görünümü -M1 dönemi için mükemmel (Artık Yok!) - Göz dostu mum rengi (Kırmızı ve Mavi) -Yüklü Uyarı Onunla çalışmak: - Mavi
StarBounce
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
StarBounce è un indicatore NO REPAINT che sfrutta i livelli importanti dei timeframe superiori.  StarBounce disegna i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo delle candele di uno specifico timeframe e su questi livelli cerca dei re-test. Si cercano candele con corpo sopra/sotto un livello e minimo/massimo oltre il medesimo livello. Si possono filtrare le candele segnale con diversi filtri selezionabili, attivabili, disattivabili con variabili esterne. Number of trending candles: permette
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Stochastic Basket Currency Strenght
Dario Pedruzzi
Göstergeler
The Stochastic Basket Currency Strenght  brings the Stochastic indicator to a new level.  Expanding the boundaries of TimeFrames and mono-currency analysis, the SBCS take the movements of each currency that composes the cross and confront them in the whole basket of 7 crosses.  The indicator works with any combination of AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD pairs and with full automation takes in account every stochastic value (main line) for the selected Time Frame.  After that, the indicator
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Göstergeler
Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
