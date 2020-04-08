RaysFX Master Inside Bars
- Davide Rappa
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
Master Inside Bars: L’indicatore identifica una serie di “Inside Bars” consecutive, formando un “Master Inside Bar”. Puoi personalizzare il numero minimo di “Inside Bars” consecutive necessarie per formare un “Master Inside Bar”, così come il colore e la larghezza dell’istogramma del “Master Inside Bar”.
Inside Bars: L’indicatore identifica le “Inside Bars”, candele che si trovano completamente all’interno dell’intervallo della candela precedente. Puoi personalizzare il colore e la larghezza dell’istogramma delle “Inside Bars”.
Pin Bars: L’indicatore identifica le “Pin Bars”, candele con un’ombra lunga su un lato, un corpo piccolo e un’ombra molto piccola o inesistente sull’altro lato. Puoi personalizzare il rapporto minimo dell’ombra e il rapporto massimo del corpo per le “Pin Bars”, così come il colore e la larghezza dell’istogramma delle “Pin Bars”.