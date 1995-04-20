RaysFX StochRSI

Presentiamo un indicatore MQL4 sviluppato da RaysFX, un rinomato sviluppatore nel campo del trading algoritmico. Questo indicatore è una combinazione semplice ma potente di due indicatori popolari: RSI e Stocastico.

Caratteristiche principali:

RSI : Un indicatore di momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.

: Un indicatore di momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. Stocastico: Un indicatore di momentum che confronta il prezzo di chiusura di un titolo con la gamma dei suoi prezzi durante un certo periodo di tempo.

Questo indicatore è progettato per funzionare in una finestra separata e ha due buffer di indicatori. Gli indicatori “K” e “D” sono rappresentati come linee di colore BLU e ROSSO rispettivamente.

Parametri personalizzabili:

Periodo K dello stocastico

Periodo D dello stocastico

Periodo RSI

Periodo Stocastico

Prezzo applicato RSI

Questo indicatore è stato attentamente sviluppato per essere facile da capire e da utilizzare, sia per i trader principianti che per quelli esperti. Con la sua combinazione di RSI e Stocastico, offre un potente strumento per identificare potenziali punti di ingresso e uscita nel mercato.