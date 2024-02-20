RaysFX Strategy

RaysFX Strategy è un sofisticato strumento di trading che genera segnali di ACQUISTO e VENDITA basati su una combinazione di quattro indicatori tecnici: 3 SMA (Simple Moving Average), 1 StochasticRSI, 1 Choppy, e 1 DeMarker.

Only M1 TimeFrame!

**Segnale di VENDITA**

Quando la candela precedente è sotto i 3 SMA, sopra il livello 80 dello Stochastic, sotto il livello 38 del Choppy e sopra il livello 0.3 del DeMarker, l'indicatore genera un segnale di VENDITA, rappresentato da una freccia rossa.


**Segnale di ACQUISTO**

Viceversa, quando la candela precedente è sopra i 3 SMA, sotto il livello 20 dello Stochastic, sotto il livello 38 del Choppy e sotto il livello 0.7 del DeMarker, l'indicatore genera un segnale di ACQUISTO, rappresentato da una freccia blu.

**Segnale di CHIUSURA**

Per quanto riguarda la chiusura dell'ordine, l'indicatore crea un segno di spunta verde esattamente quando il DeMarker incrocia il livello 0.7 (per un ordine di ACQUISTO ) o 0.3 (per un ordine di VENDITA ). Questo segnale di chiusura dell'ordine aiuta a proteggere i tuoi profitti e a limitare le perdite.

Per un corretto funzionamento dovrete scaricare anche questo indicatore: https://www.mql5.com/it/market/product/112270 (StochRSI) altrimenti l'indicatore non funzionerà.




Trump Day
Dmitriy Kashevich
3 (2)
Göstergeler
Trump Day Indicator for Effective Profitable Binary Options Trading complete lack of redrawing The arrow indicates the direction of the next candle and the possible trend direction. Percentage of correct indicator predictions from 80%. its benefits: signal accuracy. complete lack of redrawing. You can choose absolutely any tool. indicator will provide accurate signals. It is recommended to open trades for 2 - 3 candles. Pros indicator: 1. forward signals. 2. high accuracy of the reports.
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SWmax EA - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SDmax EA   - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker
Power Price Accion PMLE
Felipe Camargo Zamudio
Uzman Danışmanlar
This EA trades using the Heiken Ashi indicator. It perfectly measures the intensity of impulses, one of its main characteristics is to apply price action, it offers many configuration scenarios to measure the strength of a trend and flexible position management, precise inputs to follow the price, in addition to many functions Useful as customizable trading sessions, works for all pairs, especially for:  AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,EURGBP,GBPAUD,GBPCHF,GBPJPY,NZDJPY,USDCHF,USDJPY,AUDJPY,CHFJPY,CADJPY •
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
MAD Scalper Expert Advisor
Conor Dailey
Uzman Danışmanlar
MAD - Moving Average Distance The MAD Scalper Expert Advisor uses ATR and the distance to a moving average to determine if price has the potential for reversion (mean reversion). Trades are closed when price returns to mean (moving average) + buffer. We use ATR as our MA_Buffer. MAD includes an averaging feature. The range is determined by ATR and the RangeMultiplier. The higher the RangeMultiplier the further apart the averaging trades will be. Works on all time frames and pairs. Suggestions:
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Uzman Danışmanlar
For test Activate Power from False to True. Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-ter
CodEx 4
Anton Gorin
2.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Operation of the CodEx 4 Expert Advisor is based on patterns composed of consecutive candles. Positions are closed when opposite signals appear. Sequences of candles are encoded into an integer according to the following rule. The code number must be converted to binary form and the highest bit must be discarded. The resulting sequence of bits encodes a continuous sequence of candles, where 1 is a bullish candle, 0 is a bearish candle. The higher bits encode the earlier candles. For example: 19[
FREE
KijunSen vs Price Ichimoku Strategy
Maria Erica Costagliola
Göstergeler
KijunSen vs Price Ichimoku Strategy MM Description in English and Italian = This Indicator is based on one of the Strategies with Ichimoku Indicator, in particular is the cross of the KijunSen with the Current Price; it will give you of Buy and Sell when they Cross, with Arrows and Alerts. When you attach the indicator on the chart , a window will open where , in the INPUT section, you can also choose to change the main Ichimoku values. SIGNAL INPUT =    · BUY = when Price cross above the K
EMA SignalLine Pro EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
EMA SignalLine Pro EA Optimize Your Strategy: Your Trading, Your Way! The EMA SignalLine Pro EA is a dynamic, flexible trading tool designed to help traders capture trend momentum with precision. This EA is not pre-optimized, giving you full control to adapt it to your trading needs. Whether you’re a novice or an experienced trader, this EA empowers you to tweak, optimize, and master your strategy. Key Features and Logic Explained EMA Crossover Logic: Utilizes a dual EMA system (Fast and Slow)
