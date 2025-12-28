O Índice de Condições Empresariais Fed Filadélfia (Philadelphia Fed Business Conditions) reflete as condições atuais de negócios, no setor manufatureiro, dentro do alcance do Fed da Filadélfia. Esta região inclui Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware.

O índice é calculado com base num levantamento com as principais indústrias da região. Além de uma avaliação global das condições empresariais do setor, os diretores são convidados a responder se certos critérios de desempenho de suas empresas melhoraram, pioraram ou permaneceram inalterados. Tratam-se dos novos pedidos, as remessas, as ordens pendentes, a hora de entrega de ordens de empreiteiros, inventários, preços pagos, os preços recebidos, o número de empregados, o número médio de horas trabalhadas por semana.

Como a região que está sob a responsabilidade do Fed da Filadélfia é uma das regiões economicamente mais ativas do país, o índice de condições empresariais no setor industrial geralmente é observado por analistas. O setor de manufatura geralmente mostra uma natureza cíclica mais pronunciadas e reflete mais rápido as alterações atuais nas condições do que a economia em geral. Por isso, seu estado é um indicador importante da saúde da economia dos EUA.

O índice é calculado subtraindo a porcentagem de classificações negativas da porcentagem de positivas. O fato de o valor final ser positivo significa que, em média, a avaliação das condições empresariais da região melhorou. Uma leitura abaixo de zero indica uma deterioração do sentimento no setor manufatureiro da economia.

A dinâmica do índice de condições empresariais Fed Filadélfia pode causar ligeira volatilidade sobre as cotações do dólar.

Últimos valores: