A Previsão de Investimento em Bens de Capital Fed Filadélfia (Philadelphia Fed Capex Outlook) reflete a mudança esperada no volume de investimento, nos próximos 6 meses, na produção da região sob a jurisdição do Fede da Filadélfia. Esta região inclui Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware.

O indicador de previsão é calculado com base num levantamento com as principais indústrias da região. Além da previsão de investimento em bens de capital do setor, os diretores das empresas são convidados a supor se certos critérios de desempenho de suas empresas melhorarão, piorarão ou permanecerão inalterados. Tratam-se dos novos pedidos, as remessas, as ordens pendentes, a hora de entrega de ordens de empreiteiros, inventários, preços pagos, os preços recebidos, o número de empregados, o número médio de horas trabalhadas por semana.

Como a região que está sob a responsabilidade do Fed da Filadélfia é uma das regiões economicamente mais ativas do país, a previsão de investimento em bens de capital no setor industrial geralmente é observado por analistas. O setor de manufatura, normalmente, mostra uma natureza cíclica mais pronunciadas e reflete mais rápido as alterações atuais nas condições do que a economia em geral. Por isso, as expectativas dos participantes deste mercado são um indicador importante da saúde da economia dos EUA.

O índice é calculado subtraindo a porcentagem de previsões negativas da porcentagem de positivas. O fato de o valor final ser positivo significa que, em média, os produtores da região planejam investir na produção. Uma leitura abaixo de zero indica uma deterioração do sentimento no setor manufatureiro da economia.

No entanto, a previsão de investimentos em bens de capital Fed Filadélfia raramente provoca volatilidade nas cotações de dólar.

