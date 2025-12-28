A Previsão das Condições Empresariais do Fed Filadélfia (Philadelphia Fed Business Conditions Outlook) reflete as expectativas nas condições de negócios, no setor industrial, nos próximos 6 meses, na região sob a jurisdição do Fed da Filadélfia. Esta região inclui Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware.

O indicador de previsão é calculado com base num levantamento com as principais indústrias da região. Além de uma avaliação global das condições empresariais do setor, os diretores são convidados a supor se certos critérios de desempenho de suas empresas melhorarão, piorarão ou permanecerão inalterados. Tratam-se dos novos pedidos, as remessas, as ordens pendentes, a hora de entrega de ordens de empreiteiros, inventários, preços pagos, os preços recebidos, o número de empregados, o número médio de horas trabalhadas por semana.

Como a região que está sob a responsabilidade do Fed da Filadélfia é uma das regiões economicamente mais ativas do país, a previsão de condições empresariais no setor industrial geralmente é observado por analistas. O setor de manufatura geralmente mostra uma natureza cíclica mais pronunciadas e reflete mais rápido as alterações atuais nas condições do que a economia em geral. Por isso, as expectativas dos participantes deste mercado são um indicador importante da saúde da economia dos EUA.

O índice é calculado subtraindo a porcentagem de previsões negativas da porcentagem de positivas. O fato de o valor final ser positivo significa que, em média, as expetativas nas condições empresariais da região melhoraram. Uma leitura abaixo de zero indica uma deterioração do sentimento no setor manufatureiro da economia.

No entanto, a previsão das condições empresariais Fed Filadélfia raramente provoca volatilidade nas cotações de dólar.

Últimos valores: