Calendário Econômico
Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) do Federal Reserve Bank (FRB) de Dallas (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)
|Baixa
|N/D
|3.0%
|
2.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal do Fed de Dallas (Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate). O indicador é calculado por especialistas do Federal Reserve Bank (FRB) de Dallas com base em dados do Bureau of Economic Analysis (BEA).
O uso do valor truncado das despesas permite excluir do cálculo as mudanças máximas e mínimas e, assim, atingir valores mais precisos, no que diz respeito à inflação. O Federal Reserve de Dallas corta valores abaixo de 19,4% e acima de 25,4%. O Federal Reserve de Dallas acredita que o indicador reflete melhor a inflação: duas vezes desde 2014, diminuiu acentuadamente e se desenvolveu a taxa de inflação para gastos básicos de consumo, excluindo alimentos e eletricidade. Nas duas vezes, o índice truncado do Dallas FBI definiu o movimento descendente como temporário.
O índice de preços das despesas de consumo pessoal é uma ferramenta importante para medir a inflação e avaliar a estabilidade monetária. O índice serve como critério na tomada de decisões sobre o ajuste dos salários e é levado em consideração no cálculo do PIB. Um aumento no índice geralmente afeta positivamente o dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) do Federal Reserve Bank (FRB) de Dallas (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
