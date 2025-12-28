O Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal do Fed de Dallas (Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate) представляет собой альтернативный способ расчета базовой инфляции. O indicador é calculado por especialistas do Federal Reserve Bank (FRB) de Dallas com base em dados do Bureau of Economic Analysis (BEA).

O uso do valor truncado das despesas permite excluir do cálculo as mudanças máximas e mínimas e, assim, atingir valores mais precisos, no que diz respeito à inflação. O Federal Reserve de Dallas corta valores abaixo de 19,4% e acima de 25,4%. O Federal Reserve de Dallas acredita que o indicador reflete melhor a inflação: duas vezes desde 2014, diminuiu acentuadamente e se desenvolveu a taxa de inflação para gastos básicos de consumo, excluindo alimentos e eletricidade. Nas duas vezes, o índice truncado do Dallas FBI definiu o movimento descendente como temporário.

O índice de preços das despesas de consumo pessoal é uma ferramenta importante para medir a inflação e avaliar a estabilidade monetária. O índice serve como critério na tomada de decisões sobre o ajuste dos salários e é levado em consideração no cálculo do PIB. Um aumento no índice geralmente afeta positivamente o dólar.

Últimos valores: