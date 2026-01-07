영국 생산자물가지수(PPI) 입력 m/m (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)
투입생산자물가지수(PPI) m/m는 영국 제조업체들이 해당 달에 구입한 원자재 및 연료의 가격이 전월에 비해 변동된 것을 보여줍니다. 지수 계산에는 수입 및 국내 원료와 연료가 포함됩니다. 또한 최종 제품에 사용되는 재료에 한정되지 않고, 일상적인 운영에서 기업이 요구하는 사항(직원 식사, 사무용품, 회사 자동차 연료 등)을 포함합니다.
지수는 현재 2010으로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다. 2010년 기준 수준은 100으로 설정되어 있습니다.
이 지표는 전국 제조업체를 대상으로 한 설문조사에서 나온 데이터를 바탕으로 한 것입니다. 총 비용에 미치는 영향에 따라 지수 구성요소에 가중치가 부여됩니다. 지수는 계절에 따라 조정됩니다.
이 지수는 영국 제조업체들의 운영비를 반영하고 있으며 소비자 물가상승률을 보여주는 주요 지표입니다. 지표 증가는 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"영국 생산자물가지수(PPI) 입력 m/m (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
