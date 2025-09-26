Calendrier économique
Indice des prix à la production (IPP) Input m/m au Royaume-Uni (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)
|Moyen
|0.1%
|-0.9%
|
0.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.6%
|
0.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la production (IPP) des intrants m/m montre une variation des prix des matières premières et du carburant achetés par les fabricants britanniques au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul de l’indice comprend les matières et le carburant importés et nationaux. Il ne se limite pas non plus aux matériaux utilisés dans le produit final, mais comprend ce qui est exigé par les entreprises dans leur fonctionnement quotidien normal (comme les repas pour les salariés, les fournitures de bureau, les carburants pour les voitures de société, etc.).
L’indice est calculé par rapport à la période de base actuellement fixée à 2010. Le niveau de référence de 2010 est fixé à 100.
L’indicateur est basé sur les données d’une enquêté auprès des fabricants de partout au pays. Des pondérations sont données aux éléments de l’indice, en fonction de leur impact sur les coûts totaux. Les indices sont désaisonnalisés
L’indice traduit les dépenses d’exploitation des fabricants britanniques et constitue un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la production (IPP) Input m/m au Royaume-Uni (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress