Индекс закупочных цен производителей, м/м (Producer Price Index (PPI) Input m/m) отражает изменение цен на материалы и топливо, закупленные британскими промышленными предприятиями, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет индекса включены как импортные материалы и топливо, так и произведенные внутри страны. Имеются в виду не только закупки, которые идут непосредственно на производство конечной продукции, но и те, которые обеспечивают ежедневную деятельность предприятия (к примеру, закупки продуктов питания для сотрудников, канцтоваров, бензина для служебных автомобилей и т.д.).

Индекс рассчитывается по отношению к базисному периоду, в качестве которого выбран 2010 год. Значение индекса в 2010 году принимается за 100.

Данные для расчета индекса собраны путем опроса выборки промышленных предприятий страны. Товарным позициям при вычислении присваиваются определенные веса, в зависимости от их влияния на общие затраты. Индексы сезонно корректируются.

Индекс отражает затраты предприятий на производство и служит опережающим показателем потребительской инфляции. Рост индикатора может положительно повлиять на котировки фунта стерлингов.

