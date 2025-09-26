Markit/CIPS Service PMI est calculé par Markit en collaboration avec le Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS). Il caractérise les conditions commerciales et le niveau d’activité des directeurs d’achat dans le secteur des services de l’économie britannique.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les changements dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de tels changements. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Le calcul de l’indice PMI est basé sur les données recueillies à partir des réponses mensuelles aux questionnaires envoyés aux responsables des achats dans plus de 600 entreprises britanniques qui apportent la plus grande contribution au PIB. Les directeurs sont invités à caractériser les conditions commerciales et économiques actuelles dans le secteur national de la construction. Le questionnaire couvre les variables économiques suivantes :

Activité commerciale

Nouvelles commandes reçues

Arriérés

Prix reçus pour les services produits

Prix payés (pour les matériaux et services achetés dans le processus de production)

Emploi

Activité commerciale à court terme

Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives : si les chiffres ont augmenté, baissé ou restent inchangés. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.

L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 affichent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions commerciales actuelles. Les indications inférieures à 50 affichent une détérioration des conditions commerciales.

PMI est l’un des indices les plus populaires surveillés de près par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur des services. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI des services est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs: