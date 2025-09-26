UK Markit/CIPS Construction PMI est publié par Markit en collaboration avec le Chartered Institute of Procurement & Supply. L’indicateur montre le niveau d’activité des directeurs des achats du secteur de la construction.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les changements dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de tels changements. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Le calcul de l’indice PMI est basé sur les données recueillies à partir des réponses mensuelles aux questionnaires envoyés aux responsables des achats dans plus de 170 entreprises de construction britanniques qui apportent la plus grande contribution au PIB. Les directeurs sont invités à caractériser les conditions commerciales et économiques actuelles dans le secteur national de la construction. Le questionnaire couvre les variables économiques suivantes :

Activité générale de l’entreprise

Activité de construction de logements

Activité de construction commerciale

Activité de génie civil

Nouvelles commandes

Emploi

Quantité d’achats

Délais de livraison des fournisseurs

Prix des intrants

Travailler avec des sous-traitants (activité, disponibilité, tarifs, qualité)

Production future à court terme

Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives : si les chiffres ont augmenté, baissé ou restent inchangés. L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 affichent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions commerciales actuelles. Les indications inférieures à 50 affichent une détérioration des conditions commerciales.

PMI est l’un des indices les plus populaires surveillés de près par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur de la construction. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité et de l’inflation dans le secteur de la construction. La croissance de l’indice PMI de la construction est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour la croissance de la livre sterling.

