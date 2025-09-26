CalendrierSections

Markit/CIPS Indice des directeurs d’achat (PMI) de la construction au Royaume-Uni (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Markit/CIPS (S&P Global/CIPS)
Secteur
Affaires
Moyen 45.5 45.5
44.3
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
UK Markit/CIPS Construction PMI est publié par Markit en collaboration avec le Chartered Institute of Procurement & Supply. L’indicateur montre le niveau d’activité des directeurs des achats du secteur de la construction.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les changements dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de tels changements. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Le calcul de l’indice PMI est basé sur les données recueillies à partir des réponses mensuelles aux questionnaires envoyés aux responsables des achats dans plus de 170 entreprises de construction britanniques qui apportent la plus grande contribution au PIB. Les directeurs sont invités à caractériser les conditions commerciales et économiques actuelles dans le secteur national de la construction. Le questionnaire couvre les variables économiques suivantes :

  • Activité générale de l’entreprise
  • Activité de construction de logements
  • Activité de construction commerciale
  • Activité de génie civil
  • Nouvelles commandes
  • Emploi
  • Quantité d’achats
  • Délais de livraison des fournisseurs
  • Prix des intrants
  • Travailler avec des sous-traitants (activité, disponibilité, tarifs, qualité)
  • Production future à court terme

Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives : si les chiffres ont augmenté, baissé ou restent inchangés. L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 affichent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions commerciales actuelles. Les indications inférieures à 50 affichent une détérioration des conditions commerciales.

PMI est l’un des indices les plus populaires surveillés de près par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur de la construction. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité et de l’inflation dans le secteur de la construction. La croissance de l’indice PMI de la construction est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour la croissance de la livre sterling.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit/CIPS Indice des directeurs d’achat (PMI) de la construction au Royaume-Uni (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
45.5
45.5
44.3
juil. 2025
44.3
49.2
48.8
juin 2025
48.8
48.3
47.9
mai 2025
47.9
46.1
46.6
avr. 2025
46.6
43.4
46.4
mars 2025
46.4
42.3
44.6
févr. 2025
44.6
48.2
48.1
janv. 2025
48.1
53.0
53.3
déc. 2024
53.3
53.1
55.2
nov. 2024
55.2
53.6
54.3
oct. 2024
54.3
56.4
57.2
sept. 2024
57.2
55.7
53.6
août 2024
53.6
52.6
55.3
juil. 2024
55.3
51.0
52.2
juin 2024
52.2
54.1
54.7
mai 2024
54.7
52.8
53.0
avr. 2024
53.0
50.8
50.2
mars 2024
50.2
48.7
49.7
févr. 2024
49.7
48.1
48.8
janv. 2024
48.8
48.2
46.8
déc. 2023
46.8
45.5
45.5
nov. 2023
45.5
45.2
45.6
oct. 2023
45.6
47.8
45.0
sept. 2023
45.0
51.2
50.8
août 2023
50.8
50.3
51.7
juil. 2023
51.7
50.2
48.9
juin 2023
48.9
51.3
51.6
mai 2023
51.6
50.9
51.1
avr. 2023
51.1
52.6
50.7
mars 2023
50.7
51.5
54.6
févr. 2023
54.6
48.5
48.4
janv. 2023
48.4
49.5
48.8
déc. 2022
48.8
51.7
50.4
nov. 2022
50.4
52.7
53.2
oct. 2022
53.2
52.1
52.3
sept. 2022
52.3
52.1
49.2
août 2022
49.2
50.7
48.9
juil. 2022
48.9
54.5
52.6
juin 2022
52.6
57.3
56.4
mai 2022
56.4
58.7
58.2
avr. 2022
58.2
59.1
59.1
mars 2022
59.1
56.0
59.1
févr. 2022
59.1
55.3
56.3
janv. 2022
56.3
57.8
54.3
déc. 2021
54.3
58.7
55.5
nov. 2021
55.5
59.2
54.6
oct. 2021
54.6
59.4
52.6
sept. 2021
52.6
63.8
55.2
août 2021
55.2
64.9
58.7
juil. 2021
58.7
57.0
66.3
