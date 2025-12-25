КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Великобритании от S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
S&P Global/CIPS
Сектор:
Бизнес
Средняя 39.4 41.2
44.1
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
38.6
39.4
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от Markit/CIPS (Markit/CIPS Construction PMI) выпускается Markit совместно с Королевским институтом закупок и поставок и характеризует уровень активности менеджеров по закупкам в строительной сфере.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Расчет PMI основывается на данных ежемесячного опросника менеджеров более чем 170 строительных компаний Великобритании, вносящих наибольший вклад в отраслевую компоненту ВВП. Менеджеры характеризуют деловые и экономические условия, сложившиеся в строительном секторе страны. Они отвечают на вопросы о следующих аспектах своего бизнеса:

  • общая деловая активность;
  • активность в строительстве жилья;
  • активность в коммерческом строительстве;
  • активность в сфере инженерных проектов;
  • новые заказы;
  • занятость;
  • объем закупок;
  • скорость поставок от поставщиков;
  • входные цены;
  • работа с субподрядчиками (активность, доступность, ценовые ставки, качество работы);
  • прогноз активности в сфере строительства на краткосрочный период.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь строительный сектор страны. Его трактуют как опережающий индикатор активности в строительстве и инфляции в этом секторе. Рост строительного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки фунта стерлингов.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Великобритании от S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
39.4
41.2
44.1
окт. 2025
44.1
48.1
46.2
сент. 2025
46.2
43.7
45.5
авг. 2025
45.5
45.5
44.3
июль 2025
44.3
49.2
48.8
июнь 2025
48.8
48.3
47.9
май 2025
47.9
46.1
46.6
апр. 2025
46.6
43.4
46.4
март 2025
46.4
42.3
44.6
февр. 2025
44.6
48.2
48.1
янв. 2025
48.1
53.0
53.3
дек. 2024
53.3
53.1
55.2
нояб. 2024
55.2
53.6
54.3
окт. 2024
54.3
56.4
57.2
сент. 2024
57.2
55.7
53.6
авг. 2024
53.6
52.6
55.3
июль 2024
55.3
51.0
52.2
июнь 2024
52.2
54.1
54.7
май 2024
54.7
52.8
53.0
апр. 2024
53.0
50.8
50.2
март 2024
50.2
48.7
49.7
февр. 2024
49.7
48.1
48.8
янв. 2024
48.8
48.2
46.8
дек. 2023
46.8
45.5
45.5
нояб. 2023
45.5
45.2
45.6
окт. 2023
45.6
47.8
45.0
сент. 2023
45.0
51.2
50.8
авг. 2023
50.8
50.3
51.7
июль 2023
51.7
50.2
48.9
июнь 2023
48.9
51.3
51.6
май 2023
51.6
50.9
51.1
апр. 2023
51.1
52.6
50.7
март 2023
50.7
51.5
54.6
февр. 2023
54.6
48.5
48.4
янв. 2023
48.4
49.5
48.8
дек. 2022
48.8
51.7
50.4
нояб. 2022
50.4
52.7
53.2
окт. 2022
53.2
52.1
52.3
сент. 2022
52.3
52.1
49.2
авг. 2022
49.2
50.7
48.9
июль 2022
48.9
54.5
52.6
июнь 2022
52.6
57.3
56.4
май 2022
56.4
58.7
58.2
апр. 2022
58.2
59.1
59.1
март 2022
59.1
56.0
59.1
февр. 2022
59.1
55.3
56.3
янв. 2022
56.3
57.8
54.3
дек. 2021
54.3
58.7
55.5
нояб. 2021
55.5
59.2
54.6
окт. 2021
54.6
59.4
52.6
