Средний еженедельный доход, общие выплаты (вкл. бонусы) г/г (Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y) — показатель, отражающий изменение среднего еженедельного дохода сотрудников за три минувших месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Великобритании он считается основным индикатором краткосрочных изменений в доходах.

Индикатор рассчитывается на основе опроса 9 000 предприятий, на которых заняты 13,8 млн сотрудников. В опросе фиксируется информация об общей сумме выплаченной зарплаты в каждой компании и количестве людей, получивших зарплату за отчетный период. Исходя из этих данных, рассчитывается средний еженедельный уровень заработной платы (сумма делится на количество сотрудников). В расчет показателя не входят самозанятые граждане, служащие вооруженных сил и стажеры на государственных пособиях.

В расчет показателя включены бонусы и премии. Это средняя сумма всех денежных средств, уплаченных сотрудникам британских предприятий за неделю в обмен на проделанную работу, до уплаты налогов и других вычетов. Сюда не включены нетрудовые доходы, пособия, сделанные в натуральной форме или задолженности работодателя по зарплате. Полная версия этого отчета включает номинальное (без учета инфляции) и реальное выражение (с учетом инфляции потребительских цен).

Показатель нельзя расценивать как чистую меру повышения или снижения заработной платы, поскольку в силу простоты формулы расчета, он не учитывает изменений доли рабочей силы, занятой на неполный день или изменений в составе персонала.

Средний еженедельный доход жителей страны — один из опережающих показателей инфляции и потребительской активности. Поэтому его рост может положительно отразиться на котировках британского фунта.

График последних значений: