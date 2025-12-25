Экономический календарь
Средний еженедельный доход в Великобритании, общие выплаты (вкл. бонусы) г/г (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)
|Средняя
|5.0%
|4.7%
|
4.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Средний еженедельный доход, общие выплаты (вкл. бонусы) г/г (Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y) — показатель, отражающий изменение среднего еженедельного дохода сотрудников за три минувших месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Великобритании он считается основным индикатором краткосрочных изменений в доходах.
Индикатор рассчитывается на основе опроса 9 000 предприятий, на которых заняты 13,8 млн сотрудников. В опросе фиксируется информация об общей сумме выплаченной зарплаты в каждой компании и количестве людей, получивших зарплату за отчетный период. Исходя из этих данных, рассчитывается средний еженедельный уровень заработной платы (сумма делится на количество сотрудников). В расчет показателя не входят самозанятые граждане, служащие вооруженных сил и стажеры на государственных пособиях.
В расчет показателя включены бонусы и премии. Это средняя сумма всех денежных средств, уплаченных сотрудникам британских предприятий за неделю в обмен на проделанную работу, до уплаты налогов и других вычетов. Сюда не включены нетрудовые доходы, пособия, сделанные в натуральной форме или задолженности работодателя по зарплате. Полная версия этого отчета включает номинальное (без учета инфляции) и реальное выражение (с учетом инфляции потребительских цен).
Показатель нельзя расценивать как чистую меру повышения или снижения заработной платы, поскольку в силу простоты формулы расчета, он не учитывает изменений доли рабочей силы, занятой на неполный день или изменений в составе персонала.
Средний еженедельный доход жителей страны — один из опережающих показателей инфляции и потребительской активности. Поэтому его рост может положительно отразиться на котировках британского фунта.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Средний еженедельный доход в Великобритании, общие выплаты (вкл. бонусы) г/г (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
