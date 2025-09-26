Gains hebdomadaires moyens, salaire total incl. Les primes a/a traduisent une variation de la rémunération hebdomadaire moyenne au cours des trois derniers mois par rapport à la même période de l’année précédente. Il est considéré comme le principal indicateur des variations à court terme des revenus au Royaume-Uni.

L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de 9 000 entreprises, qui emploient 13,8 millions de personnes. L’enquête couvre des informations sur le montant total des salaires dans chaque entreprise et le nombre de salariés qui ont reçu les salaires au cours de la période communiquée. Les gains hebdomadaires moyens sont calculés sur la base de ces données (le montant est divisé par le nombre de salariés). Le calcul ne comprend pas les travailleurs autonomes, les forces armées et les stagiaires soutenus par le gouvernement.

Les bonus sont compris dans le calcul de l’indicateur. Il s’agit du montant moyen versé aux salariés des entreprises britanniques par semaine en échange du travail effectué, avant impôts et autres déductions. Ce chiffre ne comprend pas les revenus non gagnés, les avantages en nature ou les arriérés de salaire. La version complète du rapport comprend les valeurs nominales (non ajustées en fonction de l’inflation) et réelles (ajustées en fonction de l’inflation).

L’indicateur ne peut pas être considéré comme une mesure pure de la hausse ou de la baisse des salaires, car il ne tient pas compte de l’évolution de la part de la main-d’œuvre à temps partiel ou des changements dans la structure de la main-d’œuvre.

L’indice des gains hebdomadaires moyens est l’un des indicateurs de premier plan de l’inflation et de l’activité des consommateurs. Par conséquent, la croissance de l’indicateur pourrait avoir un impact positif sur la livre sterling.

Dernières valeurs: