영국 주간 평균 소득, 총 급여(포함) 보너스 y/y (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
통계청 (Office for National Statistics)
분야:
노동
중간 5.0% 4.7%
4.8%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
주당 평균 수익, 총 급여 포함 상여금은 전년도 같은 기간에 비해 지난 3개월간 주당 평균소득의 변동을 반영합니다. 그것은 영국에서 단기적인 소득변화의 주요 지표로 여겨지고 있습니다.

이 지표는 1,380만 명을 고용하고 있는 9,000개 기업을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 이번 조사는 각 기업의 급여 총액과 신고기간 내 급여를 받은 직원 수 등에 대한 내용을 담고 있습니다. 주당 평균 소득은 이 데이터를 기반으로 계산됩니다(금액에 직원 수를 곱한 수치). 자영업자와 국군, 정부 지원 훈련병 등은 계산에 포함되지 않습니다.

성과급은 지표 산출에 포함되어 있습니다. 이는 세금 및 기타 공제 전에 영국 회사 직원들에게 주당 평균 근로 수당을 지급하는 금액입니다. 이 수치는 불로소득, 현물급여, 급여체불 등은 포함하지 않습니다. 전체 보고서 버전에는 명목(인플레이션에 대해 조정되지 않음) 값과 실제(인플레이션에 대해 조정됨) 값이 포함됩니다.

이 지표는 시간제 노동인구의 비중 변화나 노동구조 변화를 고려하지 않기 때문에 임금 증감을 순수한 척도로 볼 수 없습니다.

주간 평균 소득 지수는 인플레이션과 소비자 활동의 주요 지표 중 하나입니다. 따라서 지표 성장률은 영국 파운드화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"영국 주간 평균 소득, 총 급여(포함) 보너스 y/y (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
8월 2025
5.0%
4.7%
4.8%
5월 2025
5.0%
4.9%
5.4%
4월 2025
5.3%
5.8%
5.6%
1월 2025
5.8%
6.3%
6.1%
12월 2024
6.0%
6.0%
5.5%
10월 2024
5.2%
5.1%
4.4%
9월 2024
4.3%
4.4%
3.9%
8월 2024
3.8%
4.1%
7월 2024
4.0%
4.5%
6월 2024
4.5%
5.4%
5.7%
5월 2024
5.7%
5.9%
4월 2024
5.9%
6.2%
5.9%
3월 2024
5.7%
5.6%
2월 2024
5.6%
6.2%
5.6%
1월 2024
5.6%
5.9%
5.8%
12월 2023
5.8%
5.8%
6.7%
11월 2023
6.5%
6.3%
7.2%
10월 2023
7.2%
7.4%
8.0%
9월 2023
7.9%
8.6%
8.2%
8월 2023
8.1%
8.6%
8.5%
7월 2023
8.5%
8.3%
8.4%
6월 2023
8.2%
7.5%
7.2%
5월 2023
6.9%
7.5%
6.7%
4월 2023
6.5%
6.1%
6.1%
3월 2023
5.8%
5.1%
5.8%
2월 2023
5.9%
4.9%
5.9%
1월 2023
5.7%
5.5%
6.0%
12월 2022
5.9%
7.3%
6.5%
11월 2022
6.4%
5.6%
6.2%
10월 2022
6.1%
5.4%
6.0%
9월 2022
6.0%
7.0%
6.1%
8월 2022
6.0%
6.5%
5.5%
7월 2022
5.5%
4.7%
5.2%
6월 2022
5.1%
5.2%
6.4%
5월 2022
6.2%
6.1%
6.8%
4월 2022
6.8%
7.3%
7.0%
3월 2022
7.0%
5.5%
5.6%
2월 2022
5.4%
5.7%
4.8%
1월 2022
4.8%
4.9%
4.6%
12월 2021
4.3%
3.5%
4.2%
11월 2021
4.2%
4.1%
4.9%
10월 2021
4.9%
5.2%
5.9%
9월 2021
5.8%
6.3%
7.2%
8월 2021
7.2%
7.4%
8.3%
7월 2021
8.3%
8.5%
8.8%
6월 2021
8.8%
8.1%
7.4%
5월 2021
7.3%
6.4%
5.7%
4월 2021
5.6%
3.7%
4.3%
3월 2021
4.0%
3.9%
4.5%
2월 2021
4.5%
4.6%
4.8%
