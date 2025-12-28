CalendárioSeções

Suíça - Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Credit Suisse
Setor:
Negócio
O Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse (Credit Suisse Economic Expectations) reflete a opinião de especialistas sobre dados importantes dos mercados financeiros internacionais. Para compilar o índice, é realizada uma pesquisa com 300 representantes de bancos, de seguradoras e de departamentos financeiros de empresas. Como parte da pesquisa, os entrevistados expressam suas expectativas para os próximos seis meses em relação à economia, à inflação, às taxas de juros, aos mercados de ações e às taxas de câmbio na zona do euro, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Itália, bem como suas previsões sobre os preços do petróleo. O crescimento do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do franco suíço.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suíça - Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
-1.5
-7.7
out. 2025
-7.7
-46.4
set. 2025
-46.4
-53.8
ago. 2025
-53.8
2.4
jul. 2025
2.4
-1.7
-2.1
jun. 2025
-2.1
-48.8
-22.0
mai. 2025
-22.0
-50.5
-51.6
abr. 2025
-51.6
2.0
40.9
mar. 2025
-10.7
12.0
3.4
fev. 2025
3.4
31.1
17.7
jan. 2025
17.7
-23.5
-20.0
dez. 2024
-20.0
-7.7
-12.4
nov. 2024
-12.4
-0.3
-7.7
out. 2024
-7.7
-7.2
-8.8
set. 2024
-8.8
-7.7
-3.4
ago. 2024
-3.4
8.3
9.4
jul. 2024
9.4
17.3
17.5
jun. 2024
17.5
20.1
18.2
mai. 2024
18.2
26.3
17.6
abr. 2024
17.6
11.5
mar. 2024
11.5
10.2
fev. 2024
10.2
-19.5
jan. 2024
-19.5
-23.7
dez. 2023
-23.7
-29.6
nov. 2023
-29.6
-37.8
out. 2023
-37.8
-27.6
set. 2023
-27.6
-35.2
-38.6
ago. 2023
-38.6
-31.3
-32.6
jul. 2023
-32.6
-31.1
-30.8
jun. 2023
-30.8
-32.3
-32.2
mai. 2023
-32.2
-36.8
-33.3
abr. 2023
-33.3
-18.9
-41.3
mar. 2023
-41.3
-18.9
-12.3
fev. 2023
-12.3
-40.3
-40.0
jan. 2023
-40.0
-47.6
-42.8
dez. 2022
-42.8
-50.5
-57.5
nov. 2022
-57.5
-41.9
-53.1
out. 2022
-53.1
-43.8
-69.2
set. 2022
-69.2
-48.5
-56.3
ago. 2022
-56.3
-68.3
-57.2
jul. 2022
-57.2
-81.6
-72.7
jun. 2022
-72.7
-70.7
-52.6
mai. 2022
-52.6
-39.3
-51.6
abr. 2022
-51.6
-9.1
-27.8
mar. 2022
-27.8
9.1
9.0
fev. 2022
9.0
4.6
9.5
jan. 2022
9.5
-5.3
0.0
dez. 2021
0.0
2.4
-10.8
nov. 2021
-10.8
20.3
15.6
out. 2021
15.6
8.7
25.7
