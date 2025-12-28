O Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse (Credit Suisse Economic Expectations) reflete a opinião de especialistas sobre dados importantes dos mercados financeiros internacionais. Para compilar o índice, é realizada uma pesquisa com 300 representantes de bancos, de seguradoras e de departamentos financeiros de empresas. Como parte da pesquisa, os entrevistados expressam suas expectativas para os próximos seis meses em relação à economia, à inflação, às taxas de juros, aos mercados de ações e às taxas de câmbio na zona do euro, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Itália, bem como suas previsões sobre os preços do petróleo. O crescimento do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do franco suíço.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suíça - Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).