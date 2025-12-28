Calendário Econômico
Suíça - Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)
|Baixa
|N/D
|-1.5
|
-7.7
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse (Credit Suisse Economic Expectations) reflete a opinião de especialistas sobre dados importantes dos mercados financeiros internacionais. Para compilar o índice, é realizada uma pesquisa com 300 representantes de bancos, de seguradoras e de departamentos financeiros de empresas. Como parte da pesquisa, os entrevistados expressam suas expectativas para os próximos seis meses em relação à economia, à inflação, às taxas de juros, aos mercados de ações e às taxas de câmbio na zona do euro, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Itália, bem como suas previsões sobre os preços do petróleo. O crescimento do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do franco suíço.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suíça - Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress