O Índice de Confiança do Consumidor da Suíça (Switzerland Consumer Climate) é calculado com base nos resultados de um levantamento telefônico trimestral com cerca de 1 200 famílias. Ele é importante na medida em que revela a opinião do consumidor sobre a atual situação econômica e as suas expectativas de médio prazo. O questionário contém 11 perguntas divididas em 6 blocos. Para cada pergunta, os entrevistados respondem com uma avaliação relativa (o indicador melhorou/melhorou significativamente, melhorou ligeiramente/aumentou, não mudou, deteriorou-se ligeiramente/diminuiu, deteriorou-se/diminuiu muito, não sabe, não responde).

Bloco №1: avaliação da situação econômica geral nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.

Bloco № 2: avaliação dos movimentos de preços nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.

Bloco № 3: avaliação da situação no mercado de trabalho nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.

Bloco №4: avaliação da posição financeira própria nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.

Bloco №5: avaliação da capacidade atual de economizar, previsão dessa capacidade para os próximos 12 meses e avaliação da disposição de fazer grandes compras.

Com base nas respostas, é realizada uma avaliação sumária do índice de confiança do consumidor. Ele é uma avaliação sumária do sentimento e das expectativas do agregado familiar no país. Um valor superior a 0 indica um aumento na confiança do consumidor, um valor inferior indica um enfraquecimento dessa confiança.

O crescimento do índice de confiança do consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do franco suíço.

