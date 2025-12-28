Calendário Econômico
Índice de Confiança do Consumidor da Suíça (Switzerland Consumer Climate)
|Baixa
|-37
|-38
|
-33
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-36
|
-37
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Confiança do Consumidor da Suíça (Switzerland Consumer Climate) é calculado com base nos resultados de um levantamento telefônico trimestral com cerca de 1 200 famílias. Ele é importante na medida em que revela a opinião do consumidor sobre a atual situação econômica e as suas expectativas de médio prazo. O questionário contém 11 perguntas divididas em 6 blocos. Para cada pergunta, os entrevistados respondem com uma avaliação relativa (o indicador melhorou/melhorou significativamente, melhorou ligeiramente/aumentou, não mudou, deteriorou-se ligeiramente/diminuiu, deteriorou-se/diminuiu muito, não sabe, não responde).
- Bloco №1: avaliação da situação econômica geral nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.
- Bloco № 2: avaliação dos movimentos de preços nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.
- Bloco № 3: avaliação da situação no mercado de trabalho nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.
- Bloco №4: avaliação da posição financeira própria nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.
- Bloco №5: avaliação da capacidade atual de economizar, previsão dessa capacidade para os próximos 12 meses e avaliação da disposição de fazer grandes compras.
Com base nas respostas, é realizada uma avaliação sumária do índice de confiança do consumidor. Ele é uma avaliação sumária do sentimento e das expectativas do agregado familiar no país. Um valor superior a 0 indica um aumento na confiança do consumidor, um valor inferior indica um enfraquecimento dessa confiança.
O crescimento do índice de confiança do consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do franco suíço.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Confiança do Consumidor da Suíça (Switzerland Consumer Climate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
