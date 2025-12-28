CalendárioSeções

Índice de Confiança do Consumidor da Suíça (Switzerland Consumer Climate)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Secretariado do estado à economia (State Secretariat for Economic Affairs)
Setor:
Consumidor
Baixa -37 -38
-33
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-36
-37
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Confiança do Consumidor da Suíça (Switzerland Consumer Climate) é calculado com base nos resultados de um levantamento telefônico trimestral com cerca de 1 200 famílias. Ele é importante na medida em que revela a opinião do consumidor sobre a atual situação econômica e as suas expectativas de médio prazo. O questionário contém 11 perguntas divididas em 6 blocos. Para cada pergunta, os entrevistados respondem com uma avaliação relativa (o indicador melhorou/melhorou significativamente, melhorou ligeiramente/aumentou, não mudou, deteriorou-se ligeiramente/diminuiu, deteriorou-se/diminuiu muito, não sabe, não responde).

  • Bloco №1: avaliação da situação econômica geral nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.
  • Bloco № 2: avaliação dos movimentos de preços nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.
  • Bloco № 3: avaliação da situação no mercado de trabalho nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.
  • Bloco №4: avaliação da posição financeira própria nos últimos 12 meses e previsão para os próximos 12 meses.
  • Bloco №5: avaliação da capacidade atual de economizar, previsão dessa capacidade para os próximos 12 meses e avaliação da disposição de fazer grandes compras.

Com base nas respostas, é realizada uma avaliação sumária do índice de confiança do consumidor. Ele é uma avaliação sumária do sentimento e das expectativas do agregado familiar no país. Um valor superior a 0 indica um aumento na confiança do consumidor, um valor inferior indica um enfraquecimento dessa confiança.

O crescimento do índice de confiança do consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do franco suíço.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Confiança do Consumidor da Suíça (Switzerland Consumer Climate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
-37
-38
-33
3 trim. 2025
-33
-55
-42
2 trim. 2025
-42
-22
-29
1 trim. 2025
-29
-40
-37
4 trim. 2024
-37
-40
-32
3 trim. 2024
-37
-27
-38
2 trim. 2024
-38
-41
1 trim. 2024
-41
-29
-53
4 trim. 2023
-40
-7
-27
3 trim. 2023
-27
-7
-30
2 trim. 2023
-30
-34
-30
1 trim. 2023
-30
-61
-47
4 trim. 2022
-47
-29
-42
3 trim. 2022
-42
-10
-27
2 trim. 2022
-27
0
-4
1 trim. 2022
-4
5
4
4 trim. 2021
4
-6
8
3 trim. 2021
8
-9
-6
2 trim. 2021
-7
-9
-14
1 trim. 2021
-15
-7
-13
4 trim. 2020
-13
-8
-12
3 trim. 2020
-12
-35
-39
2 trim. 2020
-39
-6
-9
1 trim. 2020
-9
-4
-10
4 trim. 2019
-10
-8
-8
3 trim. 2019
-8
-10
-9
2 trim. 2019
-6
-8
-4
1 trim. 2019
-4
0
-6
4 trim. 2018
-6
2
-7
3 trim. 2018
-7
3
2
2 trim. 2018
2
-3
5
1 trim. 2018
5
-6
-2
4 trim. 2017
-2
-3
3 trim. 2017
-3
-8
2 trim. 2017
-8
-3
1 trim. 2017
-3
-13
4 trim. 2016
-13
-15
3 trim. 2016
-15
-15
2 trim. 2016
-15
-14
1 trim. 2016
-14
-18
4 trim. 2015
-18
-19
3 trim. 2015
-19
-6
2 trim. 2015
-6
-6
1 trim. 2015
-6
-11
4 trim. 2014
-11
-1
3 trim. 2014
-1
1
2 trim. 2014
1
2
1 trim. 2014
2
-5
4 trim. 2013
-5
-9
3 trim. 2013
-9
-5
12
