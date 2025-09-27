CalendarioSezioni

Importazioni Corea del Sud a/a (South Korea Imports y/y)

Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Servizio Doganale Coreano (Korea Customs Service)
Settore
Trade
Basso -4.1% -4.0%
-4.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-1.7%
-4.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le importazioni a/a riflettono le variazioni delle importazioni di beni e servizi in Corea del Sud nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle importazioni vengono utilizzate per valutare l'attività commerciale estera della Corea del Sud e la domanda di merci importate nel paese. Una lettura superiore al previsto può influenzare positivamente le quotazioni del won sudcoreano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Importazioni Corea del Sud a/a (South Korea Imports y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-4.1%
-4.0%
-4.0%
ago 2025 prelim.
-4.0%
lug 2025
N/D
0.7%
0.7%
lug 2025 prelim.
0.7%
-5.0%
3.3%
giu 2025
3.3%
3.3%
3.3%
giu 2025 prelim.
3.3%
-4.9%
-5.3%
mag 2025
-5.3%
-5.3%
-5.3%
mag 2025 prelim.
-5.3%
2.9%
-2.7%
apr 2025
-2.7%
-2.7%
-2.7%
apr 2025 prelim.
-2.7%
-0.8%
2.3%
mar 2025
2.3%
0.2%
2.3%
mar 2025 prelim.
2.3%
0.2%
0.2%
feb 2025
0.2%
0.2%
0.2%
feb 2025 prelim.
0.2%
-9.2%
-6.4%
gen 2025
-6.4%
-6.4%
-6.4%
gen 2025 prelim.
-6.4%
1.4%
3.3%
dic 2024
3.3%
3.3%
3.3%
dic 2024 prelim.
3.3%
5.8%
-2.4%
nov 2024
-2.4%
-2.4%
-2.4%
nov 2024 prelim.
-2.4%
0.0%
1.7%
ott 2024
1.7%
1.7%
1.7%
ott 2024 prelim.
1.7%
9.9%
2.2%
set 2024
2.2%
2.2%
2.2%
set 2024 prelim.
2.2%
-0.8%
6.0%
ago 2024
6.0%
6.0%
6.0%
ago 2024 prelim.
6.0%
12.4%
10.5%
lug 2024
10.5%
10.5%
10.5%
lug 2024 prelim.
10.5%
-6.2%
-7.5%
giu 2024
-7.5%
-7.5%
-7.5%
giu 2024 prelim.
-7.5%
-3.9%
-2.0%
mag 2024
-2.0%
-2.0%
-2.0%
mag 2024 prelim.
-2.0%
4.6%
5.4%
apr 2024
5.4%
5.4%
5.4%
apr 2024 prelim.
5.4%
-9.2%
-12.3%
mar 2024
-12.3%
-12.3%
-12.3%
mar 2024 prelim.
-12.3%
-5.9%
-13.1%
feb 2024
-13.1%
-13.1%
feb 2024 prelim.
-13.1%
-1.9%
-7.9%
gen 2024
-7.9%
-7.8%
-7.8%
gen 2024 prelim.
-7.8%
-14.4%
-10.8%
dic 2023
-10.8%
-10.8%
-10.8%
dic 2023 prelim.
-10.8%
-11.6%
nov 2023
-11.6%
-11.6%
-11.6%
nov 2023 prelim.
-11.6%
-14.8%
-9.7%
ott 2023
-9.7%
-9.7%
ott 2023 prelim.
-9.7%
-16.5%
set 2023
-16.5%
-16.5%
-16.5%
set 2023 prelim.
-16.5%
-22.9%
-22.8%
ago 2023
-22.8%
-22.8%
-22.8%
ago 2023 prelim.
-22.8%
-17.0%
-25.4%
