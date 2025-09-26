L’indice des prix à l’importation a/a traduit les variations des prix des marchandises et services importés en Corée du Sud au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Chaque catégorie de marchandises ou de services utilisée pour le calcul de l’indice se voit attribuer un certain poids. La croissance des prix à l’importation est une indication de l’activité commerciale et constitue un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation en Corée du Sud.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à l’importation de la Corée du Sud a/a (South Korea Import Price Index y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.