L'Indice dei Prezzi all'Importazione a/a riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi importati in Corea del Sud nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A ciascuna categoria di beni o servizi utilizzati per il calcolo dell'indice viene assegnato un certo peso. La crescita dei prezzi all'importazione è un'indicazione dell'attività commerciale ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo in Corea del Sud.

Ultimi valori: