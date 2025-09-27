CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi all'Importazione Corea del Sud a/a (South Korea Import Price Index y/y)

Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Banca di Corea (Bank of Korea)
Settore
Prezzi
Basso -2.2% -1.2%
-5.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.5%
-2.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi all'Importazione a/a riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi importati in Corea del Sud nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A ciascuna categoria di beni o servizi utilizzati per il calcolo dell'indice viene assegnato un certo peso. La crescita dei prezzi all'importazione è un'indicazione dell'attività commerciale ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo in Corea del Sud.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi all'Importazione Corea del Sud a/a (South Korea Import Price Index y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-2.2%
-1.2%
-5.9%
lug 2025
-5.9%
-8.1%
-6.2%
giu 2025
-6.2%
-7.2%
-5.1%
mag 2025
-5.0%
-5.2%
-2.6%
apr 2025
-2.3%
2.8%
3.4%
mar 2025
3.4%
3.2%
4.3%
feb 2025
4.6%
7.4%
6.5%
gen 2025
6.6%
3.3%
6.8%
dic 2024
7.0%
10.4%
2.8%
nov 2024
3.0%
2.1%
-2.5%
ott 2024
-2.5%
-3.4%
-3.7%
set 2024
-3.3%
-6.5%
1.8%
ago 2024
1.8%
9.2%
9.9%
lug 2024
9.8%
11.4%
9.6%
giu 2024
9.7%
4.7%
mag 2024
4.6%
2.9%
apr 2024
2.9%
2.8%
-0.5%
mar 2024
-0.7%
1.8%
-0.4%
feb 2024
-0.2%
6.9%
0.5%
gen 2024
0.2%
2.4%
-4.0%
dic 2023
-4.1%
-5.7%
-8.8%
nov 2023
-8.5%
-14.6%
-9.9%
ott 2023
-10.2%
-7.8%
-9.6%
set 2023
-9.6%
-7.9%
-9.2%
ago 2023
-9.0%
-14.5%
-13.6%
lug 2023
-13.5%
-20.8%
-16.1%
giu 2023
-15.7%
-15.2%
-12.3%
mag 2023
-12.0%
-9.1%
-6.0%
apr 2023
-5.8%
-10.5%
-6.9%
mar 2023
-6.9%
-0.5%
-0.7%
feb 2023
-0.5%
-3.0%
1.9%
gen 2023
1.7%
1.3%
8.7%
dic 2022
9.1%
8.9%
14.0%
nov 2022
14.2%
18.6%
19.4%
ott 2022
19.8%
27.5%
24.2%
set 2022
24.1%
20.8%
22.9%
ago 2022
22.9%
23.1%
25.6%
lug 2022
27.9%
33.0%
33.6%
giu 2022
33.6%
34.5%
36.5%
mag 2022
36.3%
28.0%
35.4%
apr 2022
35.0%
42.5%
35.9%
mar 2022
35.5%
22.5%
30.7%
feb 2022
29.4%
31.0%
30.5%
gen 2022
30.1%
31.6%
29.6%
dic 2021
29.7%
28.6%
35.0%
nov 2021
35.5%
42.7%
36.3%
ott 2021
35.8%
33.2%
26.6%
set 2021
26.8%
19.7%
22.4%
ago 2021
21.6%
25.0%
19.5%
lug 2021
19.2%
17.4%
14.4%
123
