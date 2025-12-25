Экономический календарь
Уровень безработицы в ЮАР (South Africa Unemployment Rate)
|Низкая
|33.2%
|31.8%
|
32.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|33.1%
|
33.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы (Unemployment rate) отражает долю безработных среди всего работоспособного населения ЮАР.
Статистическое управление Южной Африки ежеквартально проводит большое исследование, в котором участвуют около 30 000 домохозяств. Выборка основана на данных переписи населения 2001 года.
Безработным считается гражданин ЮАР от 15 до 64 лет, который:
- не трудоустроен в неделю опроса и
- активно искал работу или пытался начать собственный бизнес в течение четырех недель, предшествующих опросу, и
- готов начать работу в указанную неделю или
- не искал работу в течение предыдущих четырех недель, но у него есть работа, к которой надо будет приступить в определенное время в будущем.
По результатам опроса Статистическое управление публикует полный отчет, в котором помимо общенационального уровня безработицы публикуется разбивка по этническим, гендерным и возрастным группам.
Уровень безработицы – важный показатель не только в социальном, но и в экономическом отношении. Рост безработицы вызывает снижение доходов физических лиц – а значит, и влечет за собой снижение потребительской активности. Кроме того, это увеличивает давление на государственный бюджет и сокращает налоговые поступления. Поэтому значение уровня безработицы выше прогнозируемого считается неблагоприятным для экономики ЮАР и для котировок южноафриканской валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в ЮАР (South Africa Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
