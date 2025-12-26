南非生产者物价指数(PPI)年率y/y (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)
|低级别
|2.9%
|2.3%
|
2.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.0%
|
2.9%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
生产者物价指数(PPI) y/y显示了与前一年同月相比，在指定月份南非生产者所生产商品和服务的销售价格的百分比变化。这个指数从制造商角度显示价格变化。指数值使用不包含增值税以及与产品营业额直接相关的类似税费的基本价格进行计算。在计算中使用实际的交易量来反映真实的价格变动。
该指标是根据每月调查计算得出，在此调查期间南非统计局收集有关制成品、中间工业产品、电力和水、采矿和农业的价格数据。参与调查计算的所有产品均具有单独的权重。该指数是对比参考期(2016)价格进行计算的。在此版本中，该指数衡量的是与前一年同月相比的百分比变化。
在产品出现在零售市场之前，PPI会记录生产水平的价格变动。因此，它可以预测消费者层面的进一步价格变化。PPI被用作衡量通货膨胀压力的领先指标。当准备货币政策时使用该数据。
指标增长可以对ZAR报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"南非生产者物价指数(PPI)年率y/y (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件