南非生产者物价指数(PPI)年率y/y (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)

国家：
南非
ZAR, 南非兰特
源：
南非统计局 (Statistics South Africa)
部门：
价格
低级别 2.9% 2.3%
2.9%
上次发布 实际值 预测值
以前
2.0%
2.9%
下次发布 实际值 预测值
以前
生产者物价指数(PPI) y/y显示了与前一年同月相比，在指定月份南非生产者所生产商品和服务的销售价格的百分比变化。这个指数从制造商角度显示价格变化。指数值使用不包含增值税以及与产品营业额直接相关的类似税费的基本价格进行计算。在计算中使用实际的交易量来反映真实的价格变动。

该指标是根据每月调查计算得出，在此调查期间南非统计局收集有关制成品、中间工业产品、电力和水、采矿和农业的价格数据。参与调查计算的所有产品均具有单独的权重。该指数是对比参考期(2016)价格进行计算的。在此版本中，该指数衡量的是与前一年同月相比的百分比变化。

在产品出现在零售市场之前，PPI会记录生产水平的价格变动。因此，它可以预测消费者层面的进一步价格变化。PPI被用作衡量通货膨胀压力的领先指标。当准备货币政策时使用该数据。

指标增长可以对ZAR报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"南非生产者物价指数(PPI)年率y/y (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.9%
2.3%
2.9%
10月 2025
2.9%
3.1%
2.3%
9月 2025
2.3%
2.1%
8月 2025
2.1%
2.1%
1.5%
7月 2025
1.5%
0.7%
0.6%
6月 2025
0.6%
0.6%
0.1%
5月 2025
0.1%
0.9%
0.5%
4月 2025
0.5%
0.3%
0.5%
3月 2025
0.5%
0.3%
1.0%
2月 2025
1.0%
0.6%
1.1%
1月 2025
1.1%
1.2%
0.7%
12月 2024
0.7%
1.9%
-0.1%
11月 2024
-0.1%
-0.7%
10月 2024
-0.7%
1.0%
9月 2024
1.0%
2.8%
8月 2024
2.8%
4.2%
7月 2024
4.2%
4.6%
6月 2024
4.6%
4.6%
5月 2024
4.6%
5.1%
4月 2024
5.1%
4.0%
4.6%
3月 2024
4.6%
4.6%
4.5%
2月 2024
4.5%
2.9%
4.7%
1月 2024
4.7%
4.0%
12月 2023
4.0%
4.4%
4.6%
11月 2023
4.6%
6.0%
5.8%
10月 2023
5.8%
5.1%
9月 2023
5.1%
5.9%
4.3%
8月 2023
4.3%
3.1%
2.7%
7月 2023
2.7%
4.8%
6月 2023
4.8%
5.6%
7.3%
5月 2023
7.3%
6.8%
8.6%
4月 2023
8.6%
9.0%
10.6%
3月 2023
10.6%
10.4%
12.2%
2月 2023
12.2%
12.0%
12.7%
1月 2023
12.7%
13.9%
13.5%
12月 2022
13.5%
16.1%
15.0%
11月 2022
15.0%
16.4%
16.0%
10月 2022
16.0%
17.3%
16.3%
9月 2022
16.3%
16.7%
16.6%
8月 2022
16.6%
19.5%
18.0%
7月 2022
18.0%
17.7%
16.2%
6月 2022
16.2%
16.2%
14.7%
5月 2022
14.7%
12.9%
13.1%
4月 2022
13.1%
12.4%
11.9%
3月 2022
11.9%
9.5%
10.5%
2月 2022
10.5%
9.7%
10.1%
1月 2022
10.1%
11.7%
10.8%
12月 2021
10.8%
10.1%
9.6%
11月 2021
9.6%
8.3%
8.1%
10月 2021
8.1%
8.3%
7.8%
123
导出报告

