Norges Bank Para Politikası Raporu, Bankanın temel politika faizine ilişkin değerlendirmesini içerir. Yılda dört kez yayımlanır: Mart, Haziran, Eylül ve Aralık. Bu belgedeki değerlendirmeler, Raporda sunulan ekonomik projeksiyonlara dayanmaktadır.

Rapor özet bilgi içerdiğinden, NOK üzerinde nadiren güçlü bir etkiye sahiptir.