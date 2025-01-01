Ekonomik Takvim
Norges Bank Para Politikası Raporu (Norges Bank Monetary Policy Report)
Ülke:
Norveç
NOK, Norveç kronu
Kaynak:
Sektör:
Para
|Orta
|Sonraki Olay
|Önem derecesi
Norges Bank Para Politikası Raporu, Bankanın temel politika faizine ilişkin değerlendirmesini içerir. Yılda dört kez yayımlanır: Mart, Haziran, Eylül ve Aralık. Bu belgedeki değerlendirmeler, Raporda sunulan ekonomik projeksiyonlara dayanmaktadır.
Rapor özet bilgi içerdiğinden, NOK üzerinde nadiren güçlü bir etkiye sahiptir.