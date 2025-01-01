Die Norges Bank achtet besonders auf die Transparenz der Informationen über die Geldpolitik der Bank. Zu diesem Zweck veröffentlicht die Bank Berichte, die die vollständigsten Einschätzungen und Erklärungen der wirtschaftlichen Entwicklungen im Land und weltweit sowie der von der Bank beschlossenen Maßnahmen und Entscheidungen wiedergeben. Der geldpolitische Bericht der Norges Bank enthält die Einschätzung der Bank zu den Aussichten für den Leitzins und den antizyklischen Kapitalpuffer für Banken.

Sie erscheint viermal im Jahr: März, Juni, September und Dezember. Dieses mehrseitige Dokument gibt einen Überblick über die globale Wirtschaft und die finanziellen Bedingungen in Norwegen (einschließlich Leitzinsen und Notierungen für die Landeswährung). Es enthält auch eine detaillierte Analyse der Wirtschaft des Landes in Bezug auf Produktionsniveau, Nachfrage, Beschäftigung und Preise.

Der Zweck dieser Publikation ist es, die Einzelheiten der Geldpolitik der Zentralbank zu enthüllen und den Lesern zu helfen, die zugrunde liegenden Faktoren zu verstehen, die die getroffenen Entscheidungen beeinflussen.

Es ist die umfassendste Publikation der Norges Bank, die eine detaillierte Beschreibung der Aktivitäten der Bank sowie eine Analyse der nationalen Wirtschaft und der größten Volkswirtschaften der Welt enthält. Die Analyse wird durch Schaubilder und Tabellen ergänzt. Die Veröffentlichung des Berichts wird von Ökonomen überwacht. Da der Bericht jedoch zusammenfassende Informationen enthält, hat die Veröffentlichung selten einen starken Einfluss auf die Kurse der Norwegischen Krone.