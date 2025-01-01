La Norges Bank presta particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni relative alla politica monetaria della banca. A tal fine, la Banca pubblica relazioni che riflettono le valutazioni e le spiegazioni più complete degli sviluppi economici nel Paese e nel mondo, nonché delle misure e delle decisioni adottate dalla Banca. Il Rapporto sulla Politica Monetaria della Norges Bank presenta la valutazione della Banca delle prospettive per il tasso di riferimento e la riserva di capitale anticiclica per le banche.

Viene pubblicato quattro volte l'anno: Marzo, giugno, settembre e dicembre. Questo documento di più pagine fornisce una panoramica dell'economia globale e delle condizioni finanziarie in Norvegia (compresi i tassi chiave e le quotazioni per la valuta nazionale). Presenta anche un'analisi dettagliata dell'economia del paese in termini di livelli di produzione, domanda, occupazione e prezzi.

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di rivelare i dettagli della politica monetaria della banca centrale e di aiutare i lettori a comprendere i fattori sottostanti che influenzano le decisioni adottate.

È la pubblicazione più completa della Norges Bank, che fornisce la descrizione dettagliata delle azioni della banca, nonché l'analisi dell'economia nazionale e delle più grandi economie globali. L'analisi è completata da grafici e tabelle. La pubblicazione del rapporto è monitorata dagli economisti. Tuttavia, poiché il rapporto contiene informazioni sintetiche, la pubblicazione raramente ha un forte impatto sulle quotazioni della corona norvegese.