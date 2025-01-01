Norges Banque accorde une attention particulière à la transparence des informations relatives à la politique monétaire de la banque. À cette fin, la Banque publie des rapports qui traduisent les évaluations et les explications les plus complètes de l’évolution économique dans le pays et dans le monde, ainsi que des mesures et décisions adoptées par la Banque. Le Rapport sur la politique monétaire de La Banque Norges présente l’évaluation par la Banque des perspectives du taux directeur et du coussin de fonds propres contracyclique pour les banques.

Il est publié quatre fois par an : Mars, juin, septembre et décembre. Ce document de plusieurs pages donne un aperçu de l’économie mondiale et des conditions financières en Norvège (y compris les taux directeurs et les cours de la monnaie nationale). Il présente également une analyse détaillée de l’économie du pays en termes de niveaux de production, de demande, d’emploi et de prix.

Le but de cette publication est de révéler les détails de la politique monétaire de la banque centrale et d’aider les lecteurs à comprendre les facteurs sous-jacents qui affectent les décisions adoptées.

Il s’agit de la publication la plus complète de Norges Banque, qui fournit la description détaillée des actions de la banque, ainsi qu’une analyse de l’économie nationale et des plus grandes économies mondiales. L’analyse est complétée par des graphiques et des tableaux. La publication du rapport est surveillée par des économistes. Cependant, Vu que le rapport comprend des informations sommaires, la publication a rarement un impact important sur les cours de la couronne norvégienne.