O Norges Bank dá atenção especial à transparência das informações sobre política monetária do banco. Por esse motivo, o Banco publica relatórios contendo as mais completas avaliações e explicações sobre a situação no país e no mundo, bem como as medidas e decisões tomadas pelo banco. O Relatório de Política Monetária do Norges Bank (Norges Bank Monetary Policy Report) contém uma avaliação do Banco sobre as perspectivas sobre a taxa básica de juros.

É publicado quatro vezes por ano: março, junho, setembro e dezembro. Ele é um documento de várias páginas que fornece uma visão geral da economia mundial e das condições financeiras na Noruega (taxa-chave e cotação da moeda nacional). Ele também fornece uma análise detalhada da economia do país em termos de níveis de produção, demanda, emprego e preços.

Seu objetivo é revelar os detalhes da política monetária e ajudar os leitores a entender o que influencia as decisões.

Esta é a publicação mais completa do Norges Bank em que são descritas todas as etapas o mais detalhadamente possível, é examinado o estado da economia no país, bem como as mudanças nas maiores economias do mundo, além disso são fornecidos vários gráficos e tabelas. Por isso, os economistas monitoram de perto a publicação do relatório. No entanto, como contém informações resumidas, a publicação raramente tem um forte impacto na cotação da coroa norueguesa.