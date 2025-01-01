ノルウェー中央銀行は、銀行の金融政策に関連する情報の透明性に特に注意を払っています。この目的のために、当行は、国内および世界の経済発展の最も完全な評価と説明、および世銀が採択した措置と決定に関する報告書を公開しています。ノルウェー中央銀行金融政策決定会合発表は主要政策金利の見通しに関する当行の評価と銀行向けの逆循環資本バッファーを取り上げています。

年に4回、3月、6月、9月、12月に発行されます。この複数ページの文書は、ノルウェーの世界経済と金融状況の概要を提供します(主要通貨と国の通貨の相場を含む)。また、生産レベル、需要、雇用、価格の面で国の経済の詳細な分析を備えています。

この出版物の目的は、金融政策の詳細を明らかにし、採用された決定に影響を与える根本的な要因を読者が理解できるようにすることです。

これは、ノルウェー中央銀行による最も包括的な出版物であり、銀行の行動の詳細な説明と、国内経済および最大の世界経済の分析を提供しています。分析には、グラフと表が添付されています。報告書のリリースは経済学者によって監視されています。ただし、報告書には要約情報が含まれているため、この出版物がノルウェークローナの相場に強い影響を与えることはほとんどありません。