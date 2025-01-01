Банк Норвегии уделяет особое внимание прозрачности информации, связанной с проводимой банком денежно-кредитной политикой. В связи с этим, Банк публикует отчеты, содержащие наиболее полные оценки и объяснения ситуации в стране и в мире, а также принимаемых банком мер и решений. Отчет Банка Норвегии по денежно-кредитной политике (Norges Bank Monetary Policy Report) содержит оценку Банка относительно перспектив ключевой процентной ставки и контрциклического буфера капиталов.

Отчет публикуется четыре раза в год: в марте, июне, сентябре и декабре. Это многостраничный документ, который содержит обзор мировой экономики и финансовых условий Норвегии (ключевые ставки и котировки национальной валюты). Также приводится подробный анализ экономики страны с точки зрения уровня производства, спроса, занятости и цен.

Цель публикации — раскрыть детали денежно-кредитной политики и помочь читателям понять, что влияет на принятые решения.

Это самая полная публикация Банка Норвегии, в которой максимально детально описываются все шаги банка, рассматривается состояние экономики внутри страны, подробно описываются изменения крупнейших мировых экономик, приводятся различные графики и таблицы. Поэтому экономисты внимательно следят за выходом отчета. Однако поскольку в нем все же содержится сводная информация, публикация редко оказывает сильно влияние на котировки Норвежской кроны.