Informe sobre Política Monetaria del Norges Bank (Norges Bank Monetary Policy Report)
El Norges Bank hace especial hincapié en la transparencia de la información relacionada con la política monetaria del banco. Para ello, el banco publica informes que muestran valoraciones y explicaciones completas sobre la evolución económica del país y el mundo, además de las medidas y decisiones adoptadas por el banco. El Informe de Política Monetaria del Norges Bank muestra la valoración del banco sobre las perspectivas para la tasa de política clave y el colchón de capital anticíclico para los bancos.
Se publica cuatro veces al año: en marzo, junio, septiembre y diciembre. Este documento de varias páginas ofrece una descripción general de la economía mundial y las condiciones financieras en Noruega (incluidas las tasas clave y las cotizaciones de la moneda nacional). También muestra un análisis detallado de la economía del país en términos de niveles de producción, demanda, empleo y precios.
El propósito de esta publicación es mostrar los detalles de la política monetaria y ayudar a los lectores a comprender los factores subyacentes que influyen en las decisiones adoptadas.
El Informe es la publicación más completa del Norges Bank, y ofrece una descripción detallada de las acciones del banco, así como un análisis de la economía nacional y de las mayores economías globales. El análisis se complementa con gráficos y tablas. La publicación del informe es monitoreada por economistas. No obstante, como el informe contiene información resumida, su publicación rara vez tiene un fuerte impacto en las cotizaciones de la corona noruega.