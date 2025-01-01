El Norges Bank hace especial hincapié en la transparencia de la información relacionada con la política monetaria del banco. Para ello, el banco publica informes que muestran valoraciones y explicaciones completas sobre la evolución económica del país y el mundo, además de las medidas y decisiones adoptadas por el banco. El Informe de Política Monetaria del Norges Bank muestra la valoración del banco sobre las perspectivas para la tasa de política clave y el colchón de capital anticíclico para los bancos.

Se publica cuatro veces al año: en marzo, junio, septiembre y diciembre. Este documento de varias páginas ofrece una descripción general de la economía mundial y las condiciones financieras en Noruega (incluidas las tasas clave y las cotizaciones de la moneda nacional). También muestra un análisis detallado de la economía del país en términos de niveles de producción, demanda, empleo y precios.

El propósito de esta publicación es mostrar los detalles de la política monetaria y ayudar a los lectores a comprender los factores subyacentes que influyen en las decisiones adoptadas.

El Informe es la publicación más completa del Norges Bank, y ofrece una descripción detallada de las acciones del banco, así como un análisis de la economía nacional y de las mayores economías globales. El análisis se complementa con gráficos y tablas. La publicación del informe es monitoreada por economistas. No obstante, como el informe contiene información resumida, su publicación rara vez tiene un fuerte impacto en las cotizaciones de la corona noruega.