노르웨이은행은 통화정책과 관련된 정보의 투명성에 각별히 주의를 기울이고 있습니다. 이를 위해, 은행은 국내 및 전 세계 경제 발전에 대한 가장 완벽한 평가와 설명, 그리고 은행에서 채택한 조치와 의사결정을 반영하는 보고서를 발행합니다. 노르웨이 은행 통화 정책 보고서는 기준 정책 금리와 은행들의 경기 부양 자본 완충제에 대한 은행의 평가를 특징으로 합니다.

그것은 일년에 네 번 출판됩니다: 3월, 6월, 9월, 12월. 이 다중 페이지 문서는 노르웨이의 세계 경제 및 금융 상황에 대한 개요를 제공합니다(국가 통화의 기준 요금 및 견적 포함). 그것은 또한 생산 수준, 수요, 고용 및 물가 측면에서 국가의 경제에 대한 상세한 분석을 특징으로 합니다.

본 간행물의 목적은 중앙은행의 통화 정책의 세부 사항을 밝히고 독자들이 채택된 결정에 영향을 미치는 근본적인 요소들을 이해하도록 돕는 것입니다.

이 책은 가장 포괄적인 간행물로, 이 은행의 행동과 더불어 국가 경제 및 세계 최대 경제 규모 분석에 대한 상세한 설명을 제공합니다. 분석은 차트와 표로 보완됩니다. 그 보고서 발표는 경제학자들에 의해 감시됩니다. 그러나 이 보고서는 요약 정보를 포함하고 있기 때문에 노르웨이 크론 시세에 큰 영향을 미치는 경우는 드뭅니다.