新西兰永久& 长期净移民人数 (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
劳动力
永久& 长期净移民人数反映了到达人口和离开人口之间的差异。该值是根据12个月或更长周期内永久和长期入境和出境移民人数来衡量的。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰永久& 长期净移民人数 (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
2.400 K
1.123 K
1.760 K
9月 2025
1.800 K
1.254 K
0.790 K
8月 2025
0.460 K
1.320 K
1.770 K
7月 2025
2.060 K
1.241 K
1.930 K
6月 2025
1.670 K
1.662 K
1.370 K
5月 2025
1.530 K
2.176 K
1.090 K
4月 2025
1.810 K
3.289 K
1.950 K
3月 2025
2.480 K
3.733 K
4.040 K
2月 2025
5.430 K
1.740 K
2.370 K
1月 2025
2.380 K
2.030 K
4.740 K
12月 2024
3.810 K
1.032 K
2.140 K
11月 2024
2.070 K
1.332 K
1.530 K
10月 2024
2.790 K
1.524 K
2.190 K
9月 2024
2.310 K
2.160 K
2.010 K
8月 2024
1.840 K
2.736 K
3.000 K
7月 2024
3.030 K
2.211 K
2.880 K
6月 2024
2.710 K
-0.002 K
3.430 K
5月 2024
1.410 K
5.110 K
4月 2024
7.380 K
5.620 K
3月 2024
4.910 K
6.330 K
2月 2024
7.630 K
3.950 K
1月 2024
2.870 K
10.310 K
12月 2023
7.260 K
6.870 K
11月 2023
2.740 K
9.090 K
10月 2023
7.810 K
10.010 K
9月 2023
7.510 K
12.350 K
8月 2023
9.980 K
6.440 K
7月 2023
5.786 K
8.549 K
6月 2023
5.033 K
7.061 K
5月 2023
4.939 K
7.633 K
4月 2023
5.785 K
13.176 K
3月 2023
12.108 K
12.609 K
2月 2023
11.655 K
6.445 K
1月 2023
5.170 K
8.064 K
12月 2022
4.581 K
7.354 K
11月 2022
6.110 K
3.857 K
10月 2022
3.343 K
3.430 K
9月 2022
2.176 K
1.343 K
8月 2022
0.047 K
0.475 K
7月 2022
-0.376 K
-0.389 K
6月 2022
-0.896 K
-0.853 K
5月 2022
-0.828 K
0.060 K
4月 2022
-0.080 K
0.926 K
3月 2022
1.177 K
-0.937 K
2月 2022
-0.593 K
-0.952 K
1月 2022
-0.558 K
-0.539 K
12月 2021
-5.390 K
-0.280 K
11月 2021
1.300 K
7.170 K
10月 2021
8.140 K
5.670 K
9月 2021
6.530 K
2.110 K
