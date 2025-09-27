CalendarioSezioni

Migrazione Netta Permanente e a Lungo Termine Nuova Zelanda (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Lavoro
Basso 2.060 K 1.241 K
1.930 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.320 K
2.060 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La migrazione netta permanente e a lungo termine riflette la differenza tra popolazione in arrivo e in partenza. Il valore è misurato in base al numero di migranti in arrivo e in partenza su base permanente e a lungo termine per un periodo di 12 mesi o più.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
2.060 K
1.241 K
1.930 K
giu 2025
1.670 K
1.662 K
1.370 K
mag 2025
1.530 K
2.176 K
1.090 K
apr 2025
1.810 K
3.289 K
1.950 K
mar 2025
2.480 K
3.733 K
4.040 K
feb 2025
5.430 K
1.740 K
2.370 K
gen 2025
2.380 K
2.030 K
4.740 K
dic 2024
3.810 K
1.032 K
2.140 K
nov 2024
2.070 K
1.332 K
1.530 K
ott 2024
2.790 K
1.524 K
2.190 K
set 2024
2.310 K
2.160 K
2.010 K
ago 2024
1.840 K
2.736 K
3.000 K
lug 2024
3.030 K
2.211 K
2.880 K
giu 2024
2.710 K
-0.002 K
3.430 K
mag 2024
1.410 K
5.110 K
apr 2024
7.380 K
5.620 K
mar 2024
4.910 K
6.330 K
feb 2024
7.630 K
3.950 K
gen 2024
2.870 K
10.310 K
dic 2023
7.260 K
6.870 K
nov 2023
2.740 K
9.090 K
ott 2023
7.810 K
10.010 K
set 2023
7.510 K
12.350 K
ago 2023
9.980 K
6.440 K
lug 2023
5.786 K
8.549 K
giu 2023
5.033 K
7.061 K
mag 2023
4.939 K
7.633 K
apr 2023
5.785 K
13.176 K
mar 2023
12.108 K
12.609 K
feb 2023
11.655 K
6.445 K
gen 2023
5.170 K
8.064 K
dic 2022
4.581 K
7.354 K
nov 2022
6.110 K
3.857 K
ott 2022
3.343 K
3.430 K
set 2022
2.176 K
1.343 K
ago 2022
0.047 K
0.475 K
lug 2022
-0.376 K
-0.389 K
giu 2022
-0.896 K
-0.853 K
mag 2022
-0.828 K
0.060 K
apr 2022
-0.080 K
0.926 K
mar 2022
1.177 K
-0.937 K
feb 2022
-0.593 K
-0.952 K
gen 2022
-0.558 K
-0.539 K
dic 2021
-5.390 K
-0.280 K
nov 2021
1.300 K
7.170 K
ott 2021
8.140 K
5.670 K
set 2021
6.530 K
2.110 K
ago 2021
3.530 K
1.139 K
lug 2021
1.139 K
1.031 K
0.527 K
giu 2021
0.897 K
1.100 K
0.881 K
123
